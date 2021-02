Tygři sahali dokonce po bodech třech, ale domácí dokázali v samém závěru srovnat. V prodloužení to pak rozsekl právě Gríger. „Je to super vítězství,“ netajil po třetím derby, které zase vyhráli Liberečtí Tygři.

Dnes byl zápas jiný než ty minulé, kdy jste soupeři nastříleli hodně branek. Teď pouze 2:1 v prodloužení. Čím to?

Dnes to byl hodně těžký zápas. U Litvínova bylo vidět, že v minulém zápase jsme jim dali šest branek a více se zaměřili na obranu. Byl to takový boj na ledě. Nakonec jsme to dokázali ukopat na naší stranu týmovým výkonem a bereme dva body.

Všiml jste si, že jsou více zatažení, že změnili hru?

Hráli dobře v obranném pásmu, těžko se tam prosazovalo do brankového prostoru. Jak už jsem říkal, dneska to byl boj a důležité je, že jsme zápas ukopali my a bereme druhý bod a do extraligy jsme po přestávce vstoupili vítězstvím.

Litvínov jste porazili potřetí za sebou. Je to soupeř, který vám vyhovuje?

To ani nevím, my chceme každý zápas vyhrát a je úplně jedno, kdo proti nám stojí. Víme, o co bojujeme a potřebujeme body sbírat. Jsme rádi, že jsme to ubojovali a že jsme nesklopili hlavy a urvali druhý bod. Od toho se musíme zase odrazit. Další zápas nás čeká ve středu, takže musíme zregenerovat a zase se dobře připravit.

Máte dva body, ale dlouho jste sahali po třech…

Tohle určitě mrzí, ale takový je hokej. Hodili to před bránu a tam to dorazili. Moc jsem to neviděl, ale zvedli jsme hlavy a získali druhý bod. Každý bod je dobrý a pro nás je to super vítězství.

Při vašem vítězném gólu brankář neměl hokejku. Počítal jste s tím při zakončení?

Když jsem dostal puk, tak jsem si všiml, že nemá hokejku. Věděl jsem, že trošku vyjede a snažil jsem se mu to poslat kolem betonu a chválabohu to tam spadlo.