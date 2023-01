„Kometa stejně jako my odehrála křečovité utkání. Na druhou stranu v první třetině byla jednoznačně lepší, zatímco my jsme se hledali. Ve druhé třetině jsme promarnili minimálně tři tutové gólové šance. Třetí třetina se mi hodnotí těžce. Po neúspěšné trenérské výzvě domácích bychom potřebovali vstřelit gól, který jsme nedali. Kometa pak dovedla utkání do vítězného konce,“ hodnotil trenér Litvínova Karel Mlejnek.