„Letošní sezona byla slušná, ale musím ji rozdělit na dvě části. V základní části jsme se podle plánů drželi na předních příčkách. V play off vyhráli první kolo s Trutnovem 3:0 na zápasy, ale bohužel jsme skončili předčasně a nemohli jsme bojovat dál kvůli pandemii koronaviru. Play off je vyvrcholení sezony, ve kterém jsme nemohli kvůli této těžké situaci ukázat, jaký jsme tým. Když se vrátím k sezoně jako takové, samozřejmě se žádné mužstvo nevyhne výpadkům, ale ty jsou nejvíce způsobeny pracovním vytížením hráčů, kdy se ne pokaždé podaří sejít v nejsilnější sestavě,“ poukazuje mostecký forvard, kterému v době volná dělá radost i jeho malý syn.

„Máme doma pětiměsíční miminko, doufejme budoucího mosteckého lva, takže se moc nenudím a čas zaměřuji především na rodinu,“ dodává Böhm.

Jakého soupeře nemá rád? Proti komu se mu špatně nastupuje? „Každý soupeř je těžký. Například Vrchlabí má tým, kde nastupují hráči, co mají zkušenosti z mistrovství světa, NHL a extraligy a trestají každou chybu. Kdybych to měl říct za sebe, nerad hraji například proti týmu Nové Paky. Nesnáším týmy, co celý zápas nehrají hokej, ale jen brečí a simulují. To ať hrají radši fotbal,“ popisuje Mostecký lev.

Sám se hokejového startu nemůže dočkat. „Hokej hraji od pěti let, kdyby mi nechtěl, tak ho nehraji. Máme skvělou partu, v kabině je sranda, mé nejlepší kamarády mám ve spoluhráčích. Samozřejmě mi chybí zápasová atmosféra, ale i vše kolem, například když koukáš, co předvádí Málič (František Mála) v kabině a hlavně na aplikaci TikTok,“ řehtá se Milan Böhm.

Tomáš Urban, Václav Veverka