„Jsme opravdu rádi, že jsme to zvládli. Vlastně celý zápas jsme dotahovali, což stálo síly, ale nakonec nám to vyšlo,“ usmíval se hrdina večera Andrej Kudrna.

Jeho velký obrat přišel v poslední třetině, kdy svou první trefou srovnal skóre, pak duel otočil. Olomouc přijela s okleštěnou sestavou, i tak Litvínov tušil, že nedá kůži lacino.

„Všichni víme, jak urputným soupeřem Olomouc je. Je to proti nim vždy těžké, je to hodně soubojů. My se snažili hrát naší vlastní hru,“ doplnil Kudrna, který v současnosti hraje ve formě. "Snažím se hodně střílet, ale ve finále je jedno, kdo ty góly dá. Důležité jsou body. Chceme se posouvat v tabulce do míst, kde bychom chtěli být,“ dokreslil slovenský útočník.

„Není to náhoda, že Olomouc hraje v horní polovině tabulky. Je to velice silný manšaft, individuálně, v osobních soubojích, v útočném pásmu, na kotouči, i v obranném pásmu, dobře hrají předbrankové prostory. Na to jsme se snažili naše mužstvo připravit. Pro nás to bylo velice těžké utkání. Jsme strašně rádi, že se nám podařilo po nějaké době otočit utkání, které se vyvíjelo nepříznivě,“ řekl po úspěšném střetnutí litvínovský trenér Karel Mlejnek.

„Věděli jsme, že to bude hrozně těžký zápas. Věděli jsme, že Litvínov bude mít od začátku enormní nasazení. Na menším hřišti jsme s tím měli problémy, rychle k nám přistupovali, neměli jsme na nic čas. Z protiútoku jsme dali na 1:0, to nás trošku uklidnilo. Nemyslím si, že jsme odehráli špatný zápas, ale bohužel ve třetí třetině jsme dostali dva blbé góly. Hlavně ten čtvrtý, tam jsme zbytečně ztratili puk v útočném pásmu, to byla škoda. Dnes v okleštěné sestavě by pro nás bod měl cenu zlata,“ litoval olomoucký Jan Tomajko.