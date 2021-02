Spokojený byl ale tak na půl. Myslel na plný zisk. „Jdeme do finiše a v každém zápase teď musíme maximálně bodovat,“ uvědomuje si Richard Jarůšek.

Jaký to byl zápas s Karlovými Vary?

Oproti minulým zápasům jsme měli dobrý vstup do utkání a vedli jsme. To v minulých zápasech jsme vždycky dotahovali, takže v tom jsme se zlepšili. Ale zase bohužel jsme ztratili závěr, kde Vary srovnaly. Z toho se musíme ponaučit, ale to říkáme v každém zápase, který se nám nevyvede. Nevím, jak z toho ven. Díky bohu za bod v prodloužení.

Už máte na kontě 16 gólů. Jaký máte pocit ze sezony z vašeho individuálního pohledu?

Z individuálního pohledu je to něco jiného než v minulých sezonách. Ten covid tam hodně zapracoval. Vždycky jsme začali, pak se to přerušilo, takže ta sezona byla taková zvláštní. Osobně jsem rád, že mohu týmu pomáhat těmi body a góly. Samozřejmě hrajeme něco úplně jiného než loni, myslím systém. Takže to nemohu srovnávat s loňským rokem, kdy se mi podařilo dát přes dvacet gólů. I za to co mám jsem rád a doufám, že takhle budu dál pomáhat týmu, protože od toho tady jsem.

Vary jsou i váš potenciální soupeř do play off. Jaké máte vyhlídky na další zápasy?

My musíme v každém zápase nejlíp bodovat za tři body, protože teď se jde do finiše. Teď už bude rozhodovat každý bod. Okolo nás je to v tabulce hodně naňahnané. Musíme se snažit v každém zápase maximálně bodovat. Dneska se nám podařily dva body, ale radši bychom byli za tři.