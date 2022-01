Zpět na ledovou plochu po čtyřech letech. Pro zkušeného forvarda, který už věkem překročil čtyřicítku, poměrně těžká záležitost. „Je to samozřejmě těžké, o tom žádná. Chybí prostě fyzička, ve všech týmech jsou mladí kluci, kteří jsou na tom výborně. O to víc musím hrát chytřejší hokej,“ prozradil.

Zika se vrátil pod křídla trenéra, kterého dobře zná. Vladimír Kýhos ho kdysi několik let koučoval. „Ano, pana Kýhose znám velice dlouho, několik let mě trénoval v Chomutově. Hokeji rozumí jako málokdo. Dokáže být spravedlivý a upřímný. Vždycky to byl pro mě nejlepší trenér, pod kterým jsem hrál,“ pokýval hlavou.

Medvědi poslední dva zápasy bodově zabrali. V důležitém utkání doma porazili Bílinu 6:3, ve středu pak vybojovali bod na ledě prvních Letňan. Děčín tak má na poslední Bílinu osmibodový náskok, do konce základní části ale stále zbývá ještě deset utkání.

„Je nepříjemné hrát na hranici sestupu. Musíme se s tím vypořádat a zabrat. Děčín si nezaslouží krajskou ligu. Je tady výborný stadion, vedení a trenéři! Máme osmibodový náskok, ale pořád to není dost. Navíc nás čekají zápasy bez kluků z Chomutova. Musíme uhrát minimálně šest bodů, aby byl klid. Bude to těžké, ale věřím, že to zvládneme. Bílina patří do kraje minimálně čtyři roky, tak je tam už musíme poslat,“ burcuje hráč, který paradoxně za bílinské Draky také hrával.

Kromě odchodu chomutovských Pirátů v lednu odešlo také duo Sýkora – Petráš. Oba útočníci zamířili do Řisut. Tento odchod vyvolal jisté diskuze.

„Kluci měli určitou kvalitu na ledě. Kdyby chtěli, tak by byli hodně platní. Bohužel, dnešní mladí kluci to mají v hlavě srovnané jinak. Zdeněk s Ondrou byli bohužel extrém. Pro kabinu a pohodu v týmu je lepší, že odešli,“ upřímně přiznal.

Právě přístup mladých kluků je v současné době velkým sportovním rizikem do dalších let. „My zkušenější se snažíme mladým předat nějaké rady a zkušenosti. Buď výkony nebo chováním v kabině. Myslím si, že kluci si nechají poradit a berou to pozitivně,“ konstatoval Zika, který se vzápětí zkusil zamyslet na budoucností děčínského hokeje.

„Těžko říct, hodně to závisí na finanční podpoře. Klub je ale výborně nastavený, já mu můžu přát jenom to nejlepší,“ má jasno.

V současné době se nejen nad sportovními zápasy snáší hrozba covidových případů, karantén a odkládání zápasů. Co na to Lukáš Zika? „Já nemám problém s očkováním. Jiná pomoc, než očkování podle mě není. Stejně si tím bude muset každý projít, záleží na průběhu nemoci,“ pokrčil rameny.

Další zápas sehraje Děčín netradičně v neděli od 17 hodin doma přivítá Jablonec. „Musíme dodržovat trenérské pokyny a bojovat o každý centimetr ledu. Prostě musíme hrát jako jeden tým a makat jeden za druhého,“ zdůraznil Zika, který na závěr odpověděl na otázku, jak dlouhou ještě bude hrát: „Abych pravdu řekl, tak nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.“