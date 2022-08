Klíma: Před sezonou jsem měl připravené hráče z Finska, Švédska, Kanady

S kým budou Bílinští nastávající atraktivní ročník hrát? „To je samozřejmě trošku problém, protože jak se nevědělo, jestli budeme hrát II. ligu, nebo krajský přebor, tak řada hokejistů si hledala nové angažmá,” přiznává Pavel Uher, další z manažerů klubového sportovního vedení. Do Mostu přestoupili Jakub Zdeněk, s bilancí 18 + 33 v minulé sezoně nejproduktivnější hráč Bíliny, a také její kapitán Tomáš Urban, pryč jsou i další hokejisté.

„Z kádru, který tu byl v předchozím ročníku, máme 4 hráče. K nim jsme získali hráče z juniorek, kteří už za ně nemůžou hrát. S dalšími asi osmi devíti jmény jednáme. Od některých máme zpětnou vazbu, půjdou k nám. Celkem teď máme 14 hráčů a dva brankáře. Máme zájem i o pokračování Vojtěcha Kubinčáka,” informuje Uher. „S největší pravděpodobností ještě kádr doplníme o hráče z partnerského klubu a hráči, kteří nenajdou angažmá v Chance lize. Do patnáctého srpna, kdy budeme mít led, chceme mít základ hotový,” přidává Kanis.

Draci chtějí vrátit fanouškům jejich věrnou přízeň. Po sestupu brečeli

Na minulou sezonu by Bílinští nejraději zapomněli. Vyvrcholila totiž pádem do krajského přeboru; Draci v ní inkasovali kruté debakly, jednu část sezony se jim vůbec nedařilo. „Možná je dobře, že to takhle dopadlo, asi to tak mělo být. Bereme nastávající sezonu jako restart,” tvrdí Miroslav Kanis. Ten převzal v prosinci minulého roku tým po Tomášovi Marešovi na posledním místě tabulky, ztrátu na předposlední příčku měl dvanáctibodovou. Kouč, který v minulosti vedl celou řadu celků, prokázal své zkušenosti a s mužstvem snížil ztrátu na jeden jediný bod. „Na Děčín jsme ztráceli jen bod. To bylo šest kol do konce. Měli jsme ale kvůli karanténám covidu před sebou náročný program, bylo to snad 10 zápasů ve 21 dnech. A to se na týmu projevilo, ten závěr jsme nezvládli.” V baráži se krize z únavy prohloubila, vyvrcholila sestupem. „Někteří kluci hráli na krev, bez kortikoidových injekcí by vůbec nenastoupili. Moc nás mrzí, jak to dopadlo, především kvůli fanouškům, kteří nás podporovali, i když se nedařilo. Dokonce po sestupu brečeli, bylo to hodně smutné. Chceme jim to v následující sezoně vrátit,” ubezpečuje Kanis. V Bílině mají Draci skromné podmínky, chybí jim například kvalitní posilovna, tělocvična a další prostory na přípravu. „To je tady dlouhodobý problém. Třeba jsem chtěl koupit výřivku, ale prostě není kam ji dát. Snažíme se alespoň zvelebovat kabiny."

Bílina naopak už nebude sázet na ruské hokejisty, které získávala díky dobrým kontaktům s jejich agenty. „Rozhodně v tom pokračovat nebudeme! Nepovažujeme to za etické, aby u nás dostávali práci ruští hráči. Naopak bychom rádi dali šanci některým ukrajinským hokejistům, ale oni ze země nesmí. Je to složité. Rusáky ale určitě nechceme,” říká Miroslav Kanis rezolutně.

Zájem má o bílinské juniory, kteří po dovršení juniorského věku hledají angažmá. „Nám je často vyčítáno, že nedáváme šanci bílinským klukům, že sem taháme hráče odjinud, že to pořád točíme. Ten, kdo tohle říká, nevidí do pozadí toho problému. Jsme ve městě už dlouhou dobu, cítíme za zdejší sportovce odpovědnost. Vždy jsme říkali, že necháme u nás každého bílinského hokejistu, ať má výkonnost jakoukoliv, který má zájem poctivě trénovat, zlepšovat se. Bohužel takových je jen málo.”

Pozitivním příkladem může být 21letý odchovanec Tomáš Druxa, který v minulém ročníku dostal šanci ve 35 zápasech; výkonnostně šel obrovsky nahoru. „My jsme samostatný subjekt, druhým subjektem v Bílině je klub, který se věnuje mládeži. Rádi bychom s ním spolupracovali, propojili vzájemné fungování. Hlavně co se týče kontinuity, aby zkrátka z mládeže mohli jít ti hokejisté do druhé ligy, to je naše ideální představa,” maluje plány Uher. „Bohužel prý juniorům je doporučováno, aby k nám nešli. Nechápeme to. Asi je to proto, že si ten klub mládeže teď založil svůj tým dospělých, který bude hrát krajský přebor. Mrzí nás, že nás pomlouvají, my s nimi problém nemáme,” dodává Kanis.

Různé pomluvy také Drakům vyčítají permanentní hru u dna tabulky, nekoncepční nakládání s hráči i penězi, které získávají od města Bílina. „Takové řeči mě opravdu štvou. My městu Bílina velmi děkujeme za finanční příspěvky, dostali jsme od něho za těch jedenáct sezon sedm a půl milionu korun. Celkem nás účast ve II. lize za tu dobu stála přes 24 miliónů korun. Takže jsme museli někde sami sehnat přes 17 miliónů. A to jsou nejen sponzoři, partneři, ale i vlastní zdroje, prostě do hokeje dávám peníze ze svého podnikání,” přiznává otevřeně Kanis.

Bílina v posledních letech disponuje rozpočtem přes dva miliony korun, navíc má spíše sestupnou tendenci. „A to si vezměte, že jen město Most dá áčku na sezonu pět miliónů! Je pak jasné, že jeho rozpočet je pak úplně jinde, může si dovolit jiné hráče, dát jim dvakrát tak lepší smlouvu, a logicky pak má i jiné výsledky. S tím rozpočtem, co má Most, bychom i my byli do třetího místa,” vysvětluje majitel Draků, který zároveň zdůrazňuje, že tento fakt není v žádném případě výčitkou vůči městu. „Chápeme, jaké jsou možnosti města Bíliny a města Mostu. Ale každý soudný člověk musí uznat, že je vůbec zázrakem, že se nám povedlo jedenáct let v Bílině za těchto podmínek třetí nejvyšší soutěž udržet. Vezměte si, že sestupovaly kluby s mnohem větším rozpočtem i tradicí.”

Bílina bude hrát první mistrovský zápas 21. září v Táboře, doma se poprvé přestaví 28. září proti Příbrami. Draci plánují odehrát i několik přípravných soupeřů, zatím mají domluvené dva duely s Řisuty, které měly rovněž spadnout do nižší soutěže, povedlo se jim ale získat licenci od Nové Paky. „Uvědomujeme si, že nás čeká tuze atraktivní soutěž, přijede k nám Ústí, Děčín s Trávníčkem, Chomutov s Lukešem a Hüblem… Čekáme, že fanoušci budou na známá jména chodit. Chceme s nimi lépe pracovat, vymýšlíme proto různé soutěže a akce. Rádi bychom, aby fanoušci byli naším důležitým hráčem, jejich podpora je pro nás nesmírně důležitá,” zakončuje Uher.