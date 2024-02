Plánují udělat bengál až opadá nátěr z trubek stadionu. Fanoušci hokejového Litvínova ladí hlasivky na nedělní zápas se Spartou (od 16.30). Proč ten vyrvál? Bude se podruhé měřit v rámci projektu Decibely Tipsport extraligy. Litvínov je zatím na čtvrtém místě za triem Pardubice, Sparta a Plzeň. V neděli to tak na stadionu bude vypadat, jako když na runway dosedá letecký speciál od Boeingu. Vítěz fanouškovské soutěže vyhraje půl milionu, druhý vezme 300 tisíc a třetí 200 tisíc.

Video od Ropáci on Tour, které poukazuje na to, kam by šly vyhrané peníze. | Video: Ropáci on Tour

Na jednotlivých stadionech se měří nejen průměrná hodnota decibelů v průběhu celého zápasu a jejich nejvyšší naměřená hodnota, ale hodnotí se také celkový dojem z fandění a zapojení fanoušků. U zmíněného tria zatím vedoucích celků už druhé měření proběhlo, tak pro porovnání: Pardubice vedou se 106,1 body. Druhá Sparta má 104,9 bodů a třetí Plzeň 104,3. Při prvním měření v Litvínově došli inspektoři k číslu 103,1. Proto teď fanoušci mobilizují síly a vymýšlejí, jak kravál znásobit a vyšvihnout se na první flek za lákavým půlmilionem korun.

Zdroj: Deník/František Bílek

„Každý hlas je potřeba. Musíme fandit až opadá nátěr z trubek stadionu. Chceme to urvat a to hodně,“ říká předseda litvínovského fanklubu Ropáci on Tour Jan Ptáček. Sám se aktivně pustil do výroby fandících propriet. Do kotle tak poputují plechovky naplněné matky a šrouby pro hlasitý efekt při fandění. Srdcaři už mají i jasno, jak by naložili s vyhraným půlmilionem korun. „Šly by na dobrou věc – větší plošinu pro vozíčkáře pod jih a schodolez do vchodu D. Ta malá by pak sloužila hostům. Prostě zpřístupnit zimák více handicapovaným,“ poukazuje na smysluplnou myšlenku Ptáček. Teď už stačí jediné – v neděli si vykřičet hlasivky do ztracena!

