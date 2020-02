Beci vytáhli Vervu z posledního místa tabulky. „Už ráno jsem se cítil dobře, Kudličem nám to dnes šlapalo,“ byl spokojený zadák Baránek.

Jak bylo složité se do těžkého zápasu s Třincem zkoncentrovat poté, co jste naposledy ztratili body v poslední minutě zápasu s Boleslaví?

Těžké to bylo, ale řekli jsme si, že tento zápas je opravdu důležitý. Navíc ho máme doma a tak zaplať pán bůh za ty tři body. Nic ale nekončí, musíme takhle pokračovat dál.

V čem byl rozdíl oproti minulým zápasům, které jste prohráli o gól?

V proměňování šancí, dnes nám to tam padalo, i mně, když mi stačilo jen nastavit hokejku. Dneska jsme tam sice také měli black out za stavu 3:0, kdy jsme jeli nájezd, nedali jsme a dostali jsme dva rychlé góly. V ten moment jsme přestali hrát a začali se bát o výsledek. Pak to tak vypadá. Naštěstí se nám tam podařilo dát gól na 4:2 a tím se to trochu uklidnilo.

Taková důležitá výhra vám může jen zvednout sebevědomí, že?

Přesně tak, zápas jsme zvládli suprově všichni od gólmana až po posledního hráče. Musíme takhle pokračovat dál, v pátek jedeme do Hradce a poté máme ještě pár zápasů doma a hlavně v těch musíme bodovat.

Je to úleva i z toho pohledu, že jste v tabulce přeskočili Pardubice i Kladno?

Já na tabulku zatím moc koukat nechci (úsměv). Musíme se soustředit zápas od zápasu. Máme jeden k dobru. Chce to šlapat až do posledního duelu.

Pět kanadských bodů zařídili obránci vy a Patrick Kudla, oba máte po gólu a asistence. Byl pokyn nebát se hrát a tlačit se na bránu?

My si to říkáme už déle, že musíme útočníkům pomoci, podporovat je. Mohou se stále ve třech tlačit do pěti hráčů, musíme přispět i my. Dneska nám to tam napadalo, Kudličovi tedy suprově. Jsem rád.

U vás 1+1, to jste téměř vyrovnal svoje bodové skóre v této sezoně.

Bohužel ano (úsměv). Snad se to stalo ve správný moment.

Čím to, že právě dnes vám to tak vyšlo?

Byli jsme v tempu, dobře jsme se točili, už ráno na rozbruslení jsem se cítil dobře. Jak hrajeme ráno bago na rozbruslení, tak přesně takový gól jako mi nahrál Kudlič, tak jsme to sehráli ráno na bagu. Tak jsme se na sebe smáli, že úplně stejné jako ráno (úsměv).