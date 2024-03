Moravská play off mise hokejového Litvínova splněna! Za plný počet! Verva v Brně urvala oba úvodní zápasy čtvrtfinále play off. Na startu slavila po nájezdech 2:1, druhý den složila komeťáky 5:1! Severočeši vedou v sérii 2:0. V pátek a ve čtvrtek se hraje na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Atmosféra při druhém utkání čtvrtfinále mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

V litvínovském dresu absentoval útočník Martin Havelka, který dostal stopku na jeden zápas. Do sestavy se tak vrátil Matěj Maštalířský a Lukáš Válek, který se po zdravotních lapáliích vrátil poprvé od 30. prosince. Klíčový moment druhého čtvrtfinále? Druhá třetina, do které šel Litvínov s vedením 1:0 a pak předvedl dokonalou brněnskou rozborku, která čítala čtyři góly a změnu v brankovišti, když Furcha nahradil Lukeš, který inkasoval dvakrát. Dvakrát se v zápase prosadil střelec Liam Kirk. Parádně se oháněl v brance Matej Tomek.

Kometa se poprvé prosadila až v 50. minutě Zbořilem, pak už ale statistiky zápasu nezbořila. Teď mají Jihomoravané krátký čas na to, aby vymysleli recept na litvínovské vedení a dokázali se ještě vrátit před své fanoušky.

Paráda! Brno dostalo studenou sprchu. Litvínov jde v sérii do vedení

"Pro nás bylo po včerejšku velmi důležité zachytit počátek utkání. Následoval boj o první branku, který jsme vyhráli. Rozhodující fází utkání bylo jedenáct minut ve druhé třetině. Sportovně musím uznat, že byla na naší straně efektivita v zakončení," hodnotil litvínovský trenér Karel Mlejnek.

"Odehráli jsme zápas před parádní diváckou kulisou, avšak nepodařila se nám druhá třetina. Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale dostali jsme nesmyslně první gól, protože jsme si špatně rozebrali hráče. Kvůli tomu nám trochu spadlo sebevědomí, nesmyslně nám úplně vypadlo jedenáct minut ve druhé třetině a soupeři nás potrestali. Mají kreativní a šikovné útočníky, kteří to dopředu umí, což nám opět ukázali. Nyní se musíme srovnat, podívat se na pár věcí a lépe se připravit. Musíme do venkovních zápasů nastoupit s tím správným nasazením," plánuje trenér domácích Jaroslav Modrý.

HC KOMETA BRNO – HC VERVA LITVÍNOV 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 50. Zbořil (Kohout) – 15. Zygmunt, 27. Kudrna (Abdul, Jurčík), 30. Kirk(Czuczman, Koblasa), 37. Koblasa (Demel, Abdul), 38. Kirk (Sukeľ)

Rozhodčí: Šír, Cabák – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 2:3, navíc 25 minut Kučeřík (KOM) za napadení. Využití: 0:1. Střely na branku: 31:21. Diváci: 7 700 (vyprodáno). Stav série: 0:2.

HC Kometa Brno: Furch (30. Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Kaňák, Holland, Kučeřík, Moro, Osburn – Pospíšil, Kollár, Moses – Zaťovič, Cingel, Flek – Vincour, Marcinko, Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zile, Demel, Šalda, Baránek, Czuczman, D. Zeman, Strejček – Kirk, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Kudrna, Jurčík, Abdul – Maštalířský, Zygmunt, Válek. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.