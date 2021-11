„Kluci mi to připomínali, zejména maséři. Škoda, že padnul ve špatnou chvíli,“ řekl pro klubový web útočník, který letos oslavil vedle střeleckého rekordu i 43. narozeniny.

Litvínov se podruhé představil pod novým trenérem Vladimírem Růžičkou, který s Vervou v pátek doma přejel 5:0 Mladou Boleslav, ale na jihu Moravy další výhra nepřišla.

„Začali jsme celkem dobře. Vstřelili jsme první gól, ale druhá třetina byla z naší strany hodně špatná. Kometa nám odskočila ve třetí třetině už na 3:1 a kontrolovala hru. Dnes bych řekl, že soupeř byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál. Měli lepší pohyb, přistupovali jsme pozdě, propadali jsme. V obranném pásmu jsme prohrávali osobní souboje. Když jsme dali tolik prostoru šikovným hráčům, jaké Brno má, tak nás potrestali,“ nehledal v hodnocení zápasu Hübl vytáčky.

Přesto rozdíly ve hře pod novým trenérem viděl. Bohužel pak jakoby přišel návrat ke „starému normálu.“

„Změna byla vidět v domácím zápase, kdy jsme byli aktivnější. Bohužel tentokrát to vypadalo tak, jako by se minulé utkání vůbec neodehrálo a ke změně nedošlo. Obraz hry byl úplně opačný. Neplnili jsme to, co jsme měli. Měli jsme špatný pohyb, nechávali jsme soupeři hodně místa, prohrávali osobní souboje. V tom byl největší rozdíl,“ všiml si veterán ve žlutočerném dresu, kterého další zápas čeká v pátek na domácím stadionu, kde Krušnohorci v tradičním čase od 17.30 hodin přivítají českobudějovický Motor a hned na to v neděli na stejném místě vyjedou proti Vítkovicím (15.30).