Po zápase kvalifikace o Evropskou ligu mostecké házenkářky juchaly a slavily jako by francouzský kolos z Chambray vedený ofenzivní dánskou hvězdou Offendalovou snad porazily. Jenže Andělé Francouzky opravdu složit mohly. Nakonec braly remízu 27:27, která zvedala fanoušky ze sedaček.

Nástup mosteckých házenkářek do zápasu kvalifikace o Evropskou ligu s Francouzskami. | Video: Deník/Václav Veverka

Už začátek byl hodně slibný, když náladu Chambray poslala na bod mrazu skvěle chytající mostecká Řezáčová. Postupně se hra vyrovnala a v samém závěru musel dotahovat domácí tým, který během zápasu třikrát napálil tyčku. Vítězství bylo zkrátka blízko, nicméně tím účinkování Andělé v evropských pohárech končí. Ve Francii totiž padli rozdílem třinácti branek 20:33 a tak následná remíza na klíč od Evropy nestačila.

„Vybojované krásné utkání, které beru jako pozitivum. Měli jsme posledních čtrnáct dní náročnější program, dnes jsme sáhli k častějšímu střídání. Přidaná hodnota byla dnes na pravé straně Valerie Smetková, která dobře bránila a dala i tři góly. Vycházeli jsme z kvalitní obrany, u Karin (Řezáčové) se zastavilo pár důležitých míčů, hlavně ze začátku, kdy jsme nepustili soupeře do žádného trháku. Holky si to zasloužily a jsem strašně rád, že to takhle dopadlo,“ hodnotil mostecký kouč Vladimír Šuma.

Jeho hráčský „arsenál“ teď čeká reprezentační přestávka a Mostečanky se představí v domácí hale čtyři dny před Vánoci, kdy budou v semifinále Českého poháru hostit Zlín.

Most - Chambray Touraine (Fr.) 27:27 (14:13)

Nejvíce branek: Kuxová 6/3, Stříšková 5, Ogonovszká, Eksteinová a Smetková po 3 - Mielkeová-Offendalová 5, Puleriová 4/2, Danielssonová a Le Douxová po 3, Houetteová 3/1. První zápas 20:33, postoupilo Chambray Touraine