Němky hned od prvních minut vládly. Zatímco nervózní Mostečanky kupily chyby, tak Bietigheim na co sáhl, to skončilo v síti. „Řekly jsme si, že nastoupíme hned od začátku. Že nebudeme na nic čekat a ukážeme svojí kvalitu,“ vysvětlila Češka Veronika Malá, která za německý celek hraje. Most dokázal konkurovat jen tempu hry, všechny ostatní parametry, včetně výšky, byly na straně německého mistra. Šlo o bitvu Davida s Goliášem převedenou do sportovní kulisy.