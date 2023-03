Žádná velká šou, ale vydřené dva body. Černí andělé jako favorit zápasu s předposlední Porubou nezářili. Ostravanky doma složili rozdílem tří branek 27:24 (15:10). Trenér Jiří Tancoš z toho nadšený nebyl.

Zápas Černých andělů s Porubou. | Video: Deník/Václav Veverka

„Tohle by na silnější soupeře nestačilo,“ viděl po zápase mostecký trenér. Andělé naráželi na neproměňování šancí, omlazenou Porubu ne a ne trhnout na vyšší brankový rozdíl. „V sestavě, která hrála dobře v poháru, to hlavně na spojkách moc nešlo. Byl to boj a z naší strany ne moc dobrý výkon. Těžko říct, zda je to naše momentální forma, ale dnes to nebylo ideální. Jsou to dva body, ale těžce vybojované,“ dodal Tancoš.

Poruba možná čekala kolotoč, ošoupané ruce z tahání míčů z branky, ale nakonec odjížděla spokojená.

„Musím pogratulovat Mostu k vítězství, i když si myslím, že se na něj možná nadřeli víc než čekali,“ hodnotil porubský kouč Jaroslav Hudeček. „Mám z našeho výkonu dobrý pocit, protože je patrná vzestupná tendence u našich mladých děvčat, které nemají takové zkušenosti z pohárů nebo reprezentace jako mostecké hráčky. Odjíždíme odsud s čistým hledím,“ doplnil Hudeček.

Luxusní nůžky vystřihly Baníku tři body. V tréninku to zkouším, smál se střelec

DHK Baník Most – DHC Sokol Poruba 27:24 (15:10)

Nejlepší střelkyně: Cholevová 7, Stříšková 6, Mikulčík 4, Eksteinová 4/1 – Ulmanová 5/1, Farářová 4/1, Konečná 4/2. Rozhodčí: Martin Pražák, Jakub Šulc. Sedmimetrové hody: 3/1-4/3. Vyloučení 4/2. Diváků 431.