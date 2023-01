Sokolky už v prvním poločase ukázaly, jak jim narostla křídla, když potápěly Anděly i rozdílem pěti branek. Most sice zvládl první poločas vyhrát rozdílem tří branek, jenže Písek se dokázal docvaknout a rozdíl mazat. V důležitých útocích domácích pak excelovala Bezpalcová.

„Ve druhém poločase rozhodlo, že jsme nezmatkovaly. Šly jsme na jistotu, snažily jsme se vše dohrávat do vyložených šancí a neztrácet zbytečně míče. Důležité také bylo, že jsme se vyvarovaly vyloučení, což nás v prvním poločase skoro stálo zápas, protože jsme byly nucené hrát bez brankáře. Pomohla nám hodně disciplína,“ viděla Eva Bezpalcová, jedna z hrdinek hostujícího družstva.

Juniorky Vipers zadupaly Sokolov-Vary, na Kladno už nestačily

Most se potýká s velkou marodkou, téměř bez nadsázky se dá říct, že má víc hráček v hledišti než na lavičce. Do toho těžký program v Evropě, náročné cestování. „Promítá se to do toho. Ukázalo se nám to už ve Zlíně, kde jsme také nepodaly nějak povedený výkon. Je to těžké, je nás málo. Hrajeme v těch samých sestavách šedesát minut, i když se to snaží trenéři točit. Jsme unavené, ale určitě máme ještě sílu na to se zlepšit. Bohužel zraněné hráčky chybí, nemáme spojky. Se křídly hrajeme na spojkách a hlavně v obraně to jde vidět, protože my křídla máme 150 centimetrů a nemůžeme bránit na spojkách. Tam nám chybí vysoké hráčky,“ komentovala neúspěch mostecká křídelnice Adéla Stříšková.

„Selhávaly jsme na začátku v obraně, nechaly jsme prosazovat se jejich nejlepší hráčku Korešovou a také jejich spolupráce s pivotem je jednou z nejlepších v soutěži. Slabě jsme to pokrývaly. Ke konci poločasu jsme hrály rychlou házenou, na kterou neměl Písek odpověď, ale vstup do druhého poločasu byl špatný. Chtěly jsme, ale prostě to dnes nevyšlo,“ slzela domácí Tatiana Šutranová, která zaznamenala sedm gólů a porážka ji hodně zdrtila.

DHK Baník Most – Sokol Písek 36:38 (21:18)

Nejvíce branek: Stříšková 10, Šutranová 7, Mikulčík 4 – Korešová 15/6, M. Svobodová 7, Chlupová 7. Rozhodčí: Valášek – Vychodil. Sedmimetrové hody: 3/0 – 6/6. Vyloučení: 3:2.