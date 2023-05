Mostecké házenkářky po zlatu v Českém poháru slaví interligový bronz. V dramatickém zápase o třetí místo se slovenskými Michalovci Černí andělé před svými fanoušky slavili 27:25 (13:14). Velkou měrou se o zisk bronzu postarala skvěle chytající brankářka Mostu Ellen Janssenová a desetigólová kanonýrka Charlotte Cholevová.

Mostecké házenkářky slaví výhru nad Michalovci a bronzové medaile. | Video: Deník/Václav Veverka

„Jsme samozřejmě moc spokojené s bronzovými medailemi, protože sezona nebyla vůbec jednoduchá. Bylo to vybojované třetí místo, vládne spokojenost,“ usmívala se po zápase šťastná Cholevová, která po sezoně Anděly opustí a zamíří do francouzského Brestu.

Vítězství se ovšem nerodilo snadno. Michalovce vedly v Mostě až do 42. minuty, kdy zápas došel do remízového stavu 18:18 a v ten moment Andělé začali pracovat na náskoku a navíc se v tu dobu rozchytala Janssenová, která Michalovce hodně deptala. V závěru prvního poločasu jim vygumovala hned šest útoků za sebou. Mostečanky navíc ještě zahodily čtyři sedmimetrové hody.

Společná fotka s fanoušky.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Jsem zklamaný, protože jsme odehráli velmi dobrý první poločas, byli jsme podle mne výrazně lepší než domácí tým, měli jsme 9 čistých tutovek. Od 20. minuty to byla laxní koncovka, která nás stála zápas. Ve druhé půli to bylo gól na gól, nám ale docházely síly a domácí se zlepšili, odcházela nám obrana i brána a v momentech, kdy jsme potřebovali dát branku, přišla zahozená sedmička nebo zahozený trhák,“ viděl hostující kouč Peter Kostka.

„Byl to velmi dobrý kolektivní výkon, vsadili jsme na hru, kterou v tuto chvíli můžeme praktikovat. Pořád to může být lepší, ale jsem rád za všechny hráčky, které nastoupily a pomohly týmu a zápas úspěšně zvládly. Bylo to důležité vítězství před play off, protože to už je zase úplně jiná soutěž a budeme potřebovat každou hráčku, aby týmu pomohla,“ přidal svůj pohled mostecký Jiří Tancoš.

