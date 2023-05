Z Prahy si po prvním finálovém zápase přivezly nepříznivou porážku o šest branek 26:32. A rázem má házenkářské finále a mostecká cesta k desátému českému titulu dramatickou zápletku. Černí andělé budou muset v sobotu (v 17.10) zapnout motory a pražskou Slavii vypráskat vyšším rozdílem, než kterým ona nadělovala Mostu.

Slavia si v sobotu přiveze do Mostu šestibrankový náskok. Umažou ho Černí andělé? | Foto: DHC Slavia Praha

Dá se stáhnout šestibrankové manko? Nejzkušenější mostecká hráčka a brankářka Dominika Müllnerová věří že ano. „Pokud někde, tak právě ve sportu se může stát opravdu naprosto cokoliv. A zvlášť v házené proběhlo mnoho ještě větších obratů. Takže ano, já tomu věřím, že to jde, ale aby se to stalo, tak musí každá jednotlivá hráčka nechat na hřišti úplně všechno. Věřím, že bude skvělá atmosféra a že právě díky podpoře fanoušků o ten titul ještě zabojujeme,“ vyhlašuje Müllnerová, která sama osobně útočí na desátý český titul a ráda by tuhle neskutečnou metu zaokrouhlila.

Jak se Mostečanky z nepodařeného minulého víkendu dostávaly? Pomohly jim i děti z klubu, protože trenéři v pondělí naordinovali odlehčený trénink A týmu s přípravkou a minižačkami. Dětským hemžením chtěli přivést házenkářky k jiným myšlenkám.

Společný trénink přípravky a minižaček s A týmem žen DHK Baník Most.Zdroj: DHK Baník Most

„Chtěli jsme, aby to bylo příjemné odlehčení a odreagování jednak od nevydařeného zápasu na Slavii, ale také trochu uvolnění před nabitým týdnem a myslím, že nám děti dodaly potřebnou energii. V úterý jsme u videa analyzovali části utkání na Slavii, videopřípravu budeme mít v tomto týdnu ještě jednou. Pravdou je, že teď už toho na vylepšování a upravování v naší hře moc není, půjde spíš o práci s týmem na jeho celkovém nastavení před zápasem. To si myslím, že rozhodne, jak moc budou hráčky chtít jako tým,“ řekl na klubovém webu trenér Jiří Tancoš.

Ten stejně jako jeho svěřenkyně Müllnerová apeluje na fanoušky, aby přišli v sobotu vytvořit bouřlivou kulisu, která rozhodne pro Most. „Už na Slavii bylo hodně našich fanoušků a vytvořili nám téměř domácí atmosféru. Možná, že kdybychom je na Slavii neměli, dopadlo by to mnohem hůř. I díky divákům, kteří fandili a podporovali nás i za nejnepříznivějšího stavu, jsme nakonec uhráli výsledek, kdy je ještě stále o co hrát a nic není ztraceno. Doufám, že nás přijdou podpořit i v sobotu a my se jim odvděčíme pěknou házenou. Jisté je, že se budeme muset hodně snažit, protože pokud bychom zopakovali výkon z minulého týdne, rozhodně by to na vítězství nestačilo. Ale my chceme udělat maximum, aby titul zůstal v Mostě,“ doplnil kouč Černých andělů.

