Do mezinárodního expresu přestoupili v Praze.Zdroj: Fanklub DHK Baník Most

V půl sedmé večer byli v Budapešti.Zdroj: Fanklub DHK Baník Most

Maďarsko a Slovensko v jednom tripu. Andělé spojí Ligu mistrů s MOL ligou

V předvánočním čase by to byl nepochybně krásný výlet, ale na to mostecké házenkářky myslet nebudou a ani nemohou. Chtějí se co nejlépe prezentovat v posledním letošním zápase Ligy mistrů a navíc se z Maďarska pak přesunou na Slovensko, kde je v úterý čeká střetnutí v Michalovcích, které bude posledním v podzimní části nejvyšší tuzemské MOL Ligy. V Michalovcích budou mít regeneraci a v prvních dvou dnech příštího týdne je čeká dvoufázový trénink, jeden lehčí a jeden už zcela naplno spojený přípravou na úterní zápas.