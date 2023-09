Nový trenér mosteckých házenkářek Vladimír Šuma si píše na pažbu první úspěšný zářez! S týmem Černých andělů vstoupil do nové sezony výhrou 30:23 na půdě Poruby.

Trenér mosteckých házenkářek Vladimír Šuma. | Foto: DHK Baník Most

Vyrovnaný zápas se začal lámat až po obrátce stran, kdy si Most vypracoval dostatečný náskok, který udržel a zamířil pro zisk dvou bodů! Komu se střelecky dařilo? Hostující Maďarka Eszter Ogonovszkyová dala sedm branek, šest jich přidala křídelnice Dominika Zachová, která se do Mostu vrátila po dvou letech v Německu.

„S výsledkem spokojený jsem, ale jinak jako správný trenér nemůžu být spokojený nikdy. V první půli měl soupeř dostatek sil, byl koncentrovaný, chtěl proti Mostu předvést co nejlepší výkon a bylo to znát. Nám zpočátku trochu chyběla opora v brance, ale to se změnilo a na tým tahle skutečnost má samozřejmě vliv, když cítí, že má za zády oporu. Měli jsme celkem dobrý vstup do druhé půle, kdy jsme vedli o tři branky, ale trochu mi u nás chyběl ten správný zabijácký instinkt, kdy jsme mohli soupeře zlomit a uklidnit se. Bohužel se nám to nepovedlo a Poruba záhy vyrovnala,“ hodnotil výkon svého týmu pro klubový web trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

Litvínov půjde proti dlouholeté tradici, pro domácí zápasy vybral černé dresy

„Líbilo se mi, jak hráčky vydržely ve vysokém nasazení a bojovaly až do posledních minut utkání,“ doplnil trenér s tím, že zůstávají i věci, na kterých je třeba ještě zapracovat. Snad se to povede do dalšího víkendu, kdy bude na programu repríza posledního finále s pražskou Slavií.

DHC Sokol Poruba – DHK Baník Most 23:30 (11:13)

Nejvíce branek: Farářová 5/1, Ulmanová 5, Demlová 4 – Ogonovszkyová 7, Zachová 6/1, Stříšková 4. Rozhodčí: Bubeníček Tomáš, Petruška Tomáš Delegát. Sedmimetrové hody: 2/1 – 2/1. Vyloučení: 3:4. Diváci: 245.

Litvínov půjde proti dlouholeté tradici, pro domácí zápasy vybral černé dresy