O posledních nezdarech: „Mrzí nás aktuální stav, všichni s tím bojujeme. Snažíme se poctivě připravovat na každé utkání. Bohužel jsme limitovaní časem. Přišli jsme k týmu v době, kdy nebylo moc času s týmem pracovat a něco zásadního změnit. Hodně jsme si slibovali od pauzy mezi svátky, ale bohužel nám prakticky celý tým onemocněl a měli jsme tam čtrnáct dní a některé hráčky až tři neděle pauzu. I tohle nás dneska tak trochu dohání. První utkání, které se nám nepovedlo bylo s Pískem, kde to bylo dost ofenzivní z obou stran. Přesto že jsme prohráli, tak si myslím, že s kvalitním týmem, kde teď hrají tři čtyři hodně kvalitní hráčky. Ty by i u nás hrály hlavní roli. Ve druhém utkání v Plzni jsme si to nepřipouštěli vůbec, alespoň já ne, ale překvapil nás dobrý výkon Plzně. Tam už asi malinko byla nahlodaná psychika a sebevědomí hráček. Dostali jsme tvrdou lekci. Tam už jsem si uvědomoval, že to nebude sranda ani v dalších zápasech. Na Slavii jsem měl zvláštní pocit v žaludku, že to bude opravdu těžké. Holky bojovaly nejen s únavou, která se nahromadila, tak i s psychikou. Ty výkony poslední doby ovlivnila enormní zátěž, protože holky od září spíš hrají než trénují. Tréninků je málo, protože časově je tam prostě nejde nacpat,“ říká trenér Jiří Tancoš.

O Petře Maňákové, která je dvojnásobnou maminkou a její případný nástup do play off: „To se v tuto chvíli neví. Bavíme se o tom, ale zatím je to brzy a ještě netrénuje. Ona chuť nám pomoci by určitě měla, ale zatím je to brzy, uvidíme…,“ řekl Jiří Tancoš.

O evropských pohárech dnes a před lety, kdy Most vyhrál Challenge Cup: „Udělal jsem si takové malé historické srovnání. V sezony 2012/2013, kdy jsem u týmu také působil, bylo v kádru 21 nebo 20 hráček. Tehdy se nám před semifinále Challenge cupu zranily čtyři klíčové hráčky. Ale k využití jsme jich měli dalších šestnáct. Fyzioterapeutka měla tenkrát hromadu práce, aby se holky vrátily do zápasů. Navíc se tehdy poháry hrály po dvou zápasech měsíčně, bylo to dlouhé, protože jsme šli až do finále. Nehrálo se tedy týden co týden jako dnes. To je obrovská změna a další obrovská změna je, že tenkrát bylo 21 hráček, dnes máme hráček 14 a z toho jsou tři sedmnáctileté holky. A top čtyři hráčky nám dnes chybí dlouhodobě,“ řekl trenér Jiří Hanus.

O doplnění A týmu či dorosteneckých týmů: „Stále uvažujeme o doplnění A týmu i dorostenek. S některými hráčkami už probíhají jednání. V momentě, kdy se objeví nějaký výrazný talent a bylo to tady tak vždycky, tak se s ním snažíme dohodnout a přetáhnout ho k nám. Je několik jmen, která vím od Radka Maděry, že s nimi mluvil a patří momentálně mezi nevýraznější talenty, kteří v MOL lize jsou. Jména samozřejmě říct nesmím. S hráčkami se jedná a některá jednání jsou na velmi dobré cestě,“ řekl tiskový mluvčí klubu Jan Pimper.

O mistrovském titulu, který by byl pro Most desátý: „Kdybych tomu nevěřil, tak tady nejsem. Byl jsem v tomto oddíle už u tří krizových situací a tohle není první krize. Chceme s Jirkou Tancošem pro klub udělat maximum, oba jsme Mostečáci. Kdybych tomu týmu nevěřil, protože většinu holek znám, tak bych do toho nešel,“ řekl trenér Jiří Hanus.

„Víme, že výkonnost v tuto chvíli není ta, kterou bychom chtěli a máme velké rezervy. Věříme a čekáme na období po Lize mistryň, kdy budeme mít více času na trénink. Zkrátka dva až tři tréninky týdně je málo pro tým, který chce vyhrát Český pohár a naší soutěž. Jediné co nás může posunout teď dál je trénink, který nám zvýší kvalitu a výkonnost. Samozřejmě je to i o odpočinku, regeneraci a spravení hlaviček u holek včetně psychiky,“ doplnil Jiří Tancoš.