Jedna z nejvýraznějších postav, která kdy držela ochranná křídla nad lavičkou Černých Andělů. Zkušený trenér, srdcař i vizionář. Všechna tato slova sedí na Dušana Poloze, který v Mostě strávil nemálo příjemných let. Za tu dobu prošla házená mnoha změnami, ale některé aspekty v ní přetrvaly až dodnes… Nicméně bude to přesně deset let, co Dušan Poloz dovedl Černé anděly ke zlatu v evropském Challenge Cupu.

Házenkářský trenér Dušan Poloz v době svého angažmá v Mostě. Snímek je z října 2013. | Foto: Deník/Václav Veverka

Za svou poměrně dlouhou trenérskou kariéru jste prošel jak mužskými, tak ženskými týmy. Máte už dnes jasno v tom, jestli se Vám s muži pracuje lépe, či naopak?

Jasno v tom mám. Každopádně jsem zažil vrcholovou házenou jak mužů, tak žen, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Takže tu představu mám, je to ale komplikovanější odpověď, protože nelze tak lehce popsat, co mi sedí víc. Cítím ale, že na té ženské úrovni se dá mnohem více pracovat psychologicky a mentálně. Hráčky jsou navíc o mnoho více cílevědomé, a na týmovost se klade o dost větší důraz. U mužů je to spíše o síle a dynamice.

V čem pro Vás tkví zásadní rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi?

Úplně pominu herní věci, protože je naprosto pozorovatelné, že ženská házená šla za poslední roky neskutečně nahoru, a to co platilo před deseti lety, už dávno neplatí, a nefunguje. Mnoho z nás to v těchto končinách ani nezaznamenalo, ale když vidíme tu top házenou, kterou produkují ty nejlepší týmy ať už v reprezentacích, nebo kdekoliv jinde, tak v té ženské házené je obrovská rychlost, a ty rozhodovací procesy se dějí pod velkým tlakem. To je to hlavní, co se posunulo, čili rychlost a kondiční příprava. U mužů se toto také nějak posunuje, ale u žen je to výraznější. Týmy pochopily, že fyzická stránka je byla velmi zanedbaná a v posledních deseti letech se do toho velmi „šlapalo“, aby se tato situace změnila.

Mimo tyto „dospělé kategorie“ se věnujete také mladším ročníkům. Pozorujete nějaké větší proměny v této „mladé společnosti“?

Samozřejmě, holky, kterým tehdy bylo dvacet, dnes je jim třicet, byly opravdu jiná generace. Tak to je. Nicméně netýká se to jen České republiky, ale celého světa. Pozoroval jsem to v Norsku, kde jsem 17 let působil. Vnímám to, a snažím se hlavně chápat tu mladou generaci. Přesně to je pro nás ten nejdůležitější cíl, abychom jim rozuměli, věděli jsme, jak s nimi komunikovat. Když nebudeme chápat my je a oni nás, nikam se neposuneme. Je to hlavně o nadchnutí se, s tím se pojí takové to klišé, že nás házená musí bavit, ale v dnešní době je házená tak náročný sport, že se z ní stává životní styl, bez toho to nejde.

Dlouhodobě se debatuje o horším fyzickém stavu mládeže. Dorazil tento trend už i do vrcholového sportu mládeže?

To zcela jistě, ale my jsme v Česku nikdy nebyli na tak dobré úrovni, abychom mohli konkurovat světovým velmocím. Vždy jsme to uhrávali týmovostí, a nějakou, řekněme, Českou chytrostí, to ale v dnešní době absolutně nestačí, a je nezbytně nutné, aby se všechny prvky fyzické přípravy aplikovaly už od mládežnických kategorií, a tím myslím žákovské kategorie, nikoliv dorostenecké. Již od mladého věku je nutné do nich dostat jakousi tréninkovou kulturu, aby když přijdou do tréninkových center, měli tělo navyknuté na zátěž. Já vždycky říkám, že hra jeden na jednoho je hrou fyzické připravenosti. Ať v útoku, nebo v obraně.

Mohou tento trend trenéři nějak ovlivnit? Nebo je to stále spíše práce rodičů?

Jistě, dítě vyrůstá v nějakém prostředí, které ho formuje. Ať už doma, ve škole, nebo u nás na tréninku. Je to součinnost nás všech, a z praxe, ti hráči, které jsem měl tu možnost a čest vychovat až do světové házené, byli velmi všestranní. Takový Christian O´Sullivan, kapitán Mgneburgu, byl natolik všestranný, že v patnácti letech hrál fotbal na reprezentační úrovni, házenou na reprezentační úrovni a do toho chodíval hrát hokej. Znám velmi dobře i jeho rodiče, a to jsou prostě lidé, kteří velmi dobře formovali to prostředí. A pak už je to i na nás trenérech, abychom toho jedince posunuli tam, kde má ten největší potenciál a nejvíc ho to baví.

Má ženská házená do budoucna potenciál na nejvyšší umístění?

Zrovna nedávno jsem se o tom bavil s minulým i současným reprezentačním trenérem, a osobně tvrdím, že my patříme do té druhé desítky, zcela upřímně. Jednou se Janu Bašnému podařilo osmé místo, co byl naprosto neuvěřitelný výkon týmu. Abyste ale dokázali být stabilně v TOP 10 je hrozně náročná věc, jakkoli to tak nemusí vypadat. Teď se na to snažím co nejvíce zaměřovat. Chci vychovávat hráče a hráčky pro světovou házenou, a chtěl bych, abychom ten krok mezi deset nejlepších zvládli do pěti let. Myslím si, že ten potenciál tu je, ale musíme jít všichni stejnou cestou za stejným cílem, bez toho to nejde.

Zvládají dnešní sportovní kluby práci s mládeží?

Záleží na konkrétním místě. Někde to jde, jinde ne, ale například já jsem ze Zlína, kde to funguje velmi dobře, už díky fungování HC Junior Zlín, který vychovává mini žactvo, a na to navazuje HC Zlín. Má dvě složky na solidní úrovni, a pracuje se tam nadstandardně dobře, proudí nám nahoru pravidelně, každý rok, 15-20 dětí do vyšších pater. Ve Zlíně jsme udělali chybu v tom, že tam už se neumí pracovat s dospělými, ale to sem nepatří. Velmi důležité jsou menší kluby, které nemají nejvyšší soutěže, ale velmi dobře pracují na tom „podhoubí“, a toho já si nesmírně vážím, protože rozšířit členskou základnu je základ pro to vychovat dobré sportovce.

Posunula se tato práce za poslední roky?

Cítím, že celkový zájem, a to nejen u trenérů, ale i u předsedů klubu, kteří chápou, že rekrutování mladých házenkářek je tím nejdůležitějším proto, abychom nějakým způsobem doháněli ostatní kolektivní sporty, které jsou teď trochu před námi. Vidím snahu, a ta práce se posouvá, což je zásadní.

Například o ledním hokeji lze prohlásit, že „peníze vládnou“ Je házená v tomto ohledu sportem, ve kterém zas tak moc o peníze nejde?

Všude jde o peníze, ale musíme rozlišit vrcholový sport, který má peněz víc, a musíme rozlišit mládežnický, kde těch peněz je méně. Na to, aby šel někdo trénovat od sedmi do půl deváté ráno nepotřebuje žádné peníze. Tvrdím, že bez kvalitního tréninkového procesu a tréninkového objemu, což je to nejdůležitější, se nikdy neposuneme do sféry, kde by se dalo mluvit o penězích a vrcholovém sportu. Takže peníze jsou důležité, jsou potřeba, ale myslím si, že momentálně nám chybí v celé České republice tréninkové plochy. Ta krize je za mě tak zásadní, že bychom se tím měli zabývat až na vládní a ministerské úrovni, protože není možné, aby ve městech bylo tak málo míst k trénování.

Můžeme v současnosti prohlásit, že v České republice existuje profesionální házenkářský klub? Nebo je to stále otázka polo-profesionálna?

V Norsku máme jen jeden profesionální klub, a podívejme se, kde je jejich házená. Toto není úplně o profesionalitě. Já si myslím, že hrát házenou na amatérské úrovni s profesionálním myšlením také jde, a to je to, co jsem zažil. Nikdy jsem nezažil profesionální sportovní klub. Všechny hráčky pode mnou buď studovaly, nebo pracovaly. Lidé se tím sportem baví, je to pro ně zábava. Spíše to je o tom polo- profesionálnu, s tím naprosto souhlasím. Je to nějaký přivýdělek, nebo stipendium k dostudování školy, ale určitě to není o profesionálních klubech. Jestli si někdo u nás chce hrát na profesionální klub, tak ať na to zapomene, nikdy tu žádný nebyl a nebude. V nejbližších dvaceti letech o tom hodně pochybuji. V dnešní době musíte mít profesionální myšlení.

Co Česku chybí pro zcela profesionální kluby?

Asi by to ani nemusel být náš cíl. Bavit se o tom v českém prostředí je zcela zbytečné, protože opravdu si nemysleme, že nám někdo přinese do poklady X milionů, hráčka bude brát průměrný český plat, a bude profesionálka, nebude, pokud nebude mít to profesionální myšlení. V polo profesionálních klubech se dá velmi dobře trénovat, ale jen s tím dobrým myšlením. Bavit se o profesionalismu, respektive čekat, až nám na to někdo ty peníze přinese, je cesta do pekel.

Most dlouhodobě patří mezi nejlepší ženské týmy v republice, a Vy jste zde sehrál poměrně výraznou roli. Jaké pro Vás tyto roky byly?

Já jsem přišel do Mostu v létě roku 2012 a samozřejmě ten první rok byl tím nejkrásnějším, a asi i mé kariéře. Nechci se k tomu vracet, protože všichni víme, co se stalo a ve mně je to pořád, každopádně ten rok byl nádherný.

Měla už tehdy z Vašeho pohledu ženská házená potenciál? V okolí je to přece jen území hokejové Extraligy, která na Mostecku dlouhodobě vede.

Tehdy proto byla vytvořena atmosféra. V Mostě se házená stala sportem číslo jedna, ten potenciál tu rozhodně byl. O to ta cesta byla jednodušší. Kdyby ten klub bojoval se sporty, jako je fotbal, nebo hokej, měl by to o poznání těžší, ale prosadil se, a nějakým způsobem stále na onom vrcholu je.

S Mostem jste zaznamenal jak první interligové, a tak první mezinárodní úspěchy. Vnímal jste i změnu vnímání tohoto sportu na Mostecku?

Přebíral jsem tým v létě roku 2012, když byl na sedmém místě. Po ne zcela velkých nákupech hráček se nám podařilo něco opravdu významného. Já ten úspěch vnímal trochu s nadhledem, nejen kvůli sponzorům, městu a tak dále. Vzpomínám si ale na jeden krásný rozhovor, kde jsme porovnávali měsíční příjem nejlepší české házenkářky, což tuším, byla Hanka Martínková, s nejlepší českou basketbalistkou, a ten rozdíl desetinásobný pro basketbalistku. Tyto momenty si pamatuji, a tím, že se nám tehdy podařilo vyhrát, což do dneška tvrdím, že je jeden z největších úspěchů vůbec v historii české házené vyhrát Evropský pohár s ženským týmem, byl nejen pro mě vrchol úspěchu v ženské házené na klubové úrovni. Vědomí toho, že se něco daří, bylo opravdu přenádherné.

Challenge Cup se obecně vnímá, jako jeden z největších mosteckých úspěchů. Tento sportovní úspěch se ale jistě nerodil jen tak…

To se seběhlo všechno neuvěřitelně rychle během jedné sezóny, a já nad tím dodneška přemýšlím. Při mém příchodu nastalo několik změn jak v přípravě, tak v tom, jak chceme přemýšlet, a snažil jsem se do holek to profesionální myšlení dostat. Samozřejmě to ne vždy bylo jednoduché, a vzpomínám si na jeden zápas, který zřejmě všechno otočil, byl to zápas v Nitře, kdy jsme prohrávali chvíli před koncem o dvě branky, a hráli jsme dvojnásobné oslabení. My ten zápas ale vyhráli, a jsem dodneška přesvědčený, že to byl ten moment, kdy jsme všichni pochopili, že chceme jít tou samou cestou. Od té doby jela sezóna na neuvěřitelné vlně, na které jsme jeli až do konce.

Bylo už tehdy cílem tuto soutěž ovládnout?

Já to měl osobně jinak. Vždy se snažím soustředit na ten nejbližší zápas. Musíte mít sice cíl, ale nesmíte se na něj tak úplně upínat. Musíte se upnout na tu cestu za ním, pracovat pravidelně, poctivě a jít krok po kroku, a přesně tak jsme se to snažili hráčkám vštěpovat. Upřímně ani nevím, kdy jsem si začal uvědomovat, že bychom to mohli vyhrát, ale už zápasy prvního kola nebyly jednoduché, pak jsme jeli do Písku, Polska, kde jsme odehráli asi nejlepší zápas té éry, protože vyhrát tam o 4 branky bylo něco nedoceněného. Semifinále v Turecku, kde to bylo bláznivé, a někdy až v tom semifinále mi došlo, že by to mohlo klapnout. Po tom, co jsme doma vyřadili právě turecký celek. Dominika Müllnerová tehdy naprosto vymazala ze hřiště jednu z nejvýraznějších hráček té doby. Ale cíl to rozhodně nebyl, alespoň ne z úvodu.

Most i díky této sezóně zahájil poměrně dlouhou „hegemonskou“ pozici v české házené. Chyběla v té době konkurence, nebo se Most zkrátka vyjímal?

Naopak. Tehdy ta soutěž byla o něco kvalitnější, než dnes. Týmy byly absolutně našlapané, hráčky jako Hrbková, Knedlíková, Kutlvašrová. Ty hráčky, které poté hrály za reprezentaci, a šly do zahraničí, hrály v tu dobu v české lize. Jsem přesvědčený o tom, že ta soutěž byla tehdy kvalitnější, už jen skladbou, když vidíme, že v dnešní době působí v týmech velmi dobře dvacetileté hráčky, tak tehdy byl ten průměr o mnoho vyšší. Dnes mi trochu chybí střední a starší generace.

Má aktuálně nějaký český, potažmo slovenský, klub na to rovnat síly s týmy, které Ligu mistryň hrají pravidelně?

Určitě ne. Protože nemáme tréninkové objemy, nemáme prostředí, nemáme v podstatě nic, co by tomu mohlo nasvědčovat, abychom tuto soutěž mohli hrát. Toto bylo velmi špatně nastavené, a myslím si, že ani v budoucnu nebudeme mít takový tým, který by mohl hrát Ligu mistryň. Vrátím se o kousek zpět. Ta házená šla za poslední roky tak moc dopředu, ale někteří to vůbec nezaregistrovali. Musí se zkrátka začít pracovat jiným způsobem.

Dává vlastně smysl jít do této soutěže „pro zkušenosti“? Nebo by to zkrátka měla být soutěž hotových týmů?

Absolutně ne, tato soutěž není pro zkušenosti. Zkušenosti se mohou sbírat v jiných turnajích, ale tady rozhodně ne. Je to spíše zážitek, protože jakkoli pod těmi nejlepšími hráčkami hrajete, tak nemáte sebemenší představu o tom, co mají za sebou, jaký způsob tréninku, myšlení, a v jakých podmínkách mají za sebou. Jednoduše řečeno- je to soutěž pro hotové týmy.

V příštím roce čeká Most nový trenér, i mnoho nových tváří? Bude pro trenéra nejdůležitějším úkolem co nejrychleji se naladit na místní vlnu a sehrát tým dohromady?

Láďa Šuma je v takovém procesu, ve kterém jsem byl v roce 2012. Přišel jsem po X letech do české soutěže, a měl jsem nový tým, který jsem neznal. Tehdy se nám to vše podařilo sladit až někdy v říjnu při utkání v Nitře, ale opravdu mu fandím a doufám, že se mu to podaří dříve, aby měl tu sezónu klidnější. Sehrávání dozajista zabere nějaký čas, ale pochopitelně čím dřív to bude, tím lépe.

Autor: Dominik Síbr