Barbora Kroftová je motorkářka. Skútr ji přestal bavit, tak skočila na silnější mašinu od BMW. A v rychlosti se musela i sama zlepšit. Protože zvládá v rychlém zápřahu zápasy za B tým i A tým Černých andělů. To jest první liga a elitní soutěž.

„Rozhodně to není jednoduché. Nejen z fyzické stránky, ale udržet stoprocentní koncentraci takovou dobu, je na tom to nejtěžší. Jednou nejdete do souboje naplno a hrozí zranění,“ říká Barbora Kroftová. Jenže sama Kroftová je Robocop – posuďte sami: V sobotu si od tří hodin střihla zápas za rezervu Mostu a třemi góly pomohla k porážce Havlíčkova Brodu. V šest na stejné lavičce nastoupila za áčko Mostu proti Olomouci. Nestihla ani sprchu!

„Mezi zápasy není moc času, takže sprcha nedávala úplně smysl. Rychle jsem si dala něco k jídlu, převlékla do čistého dresu a začala se koncentrovat na zápas A týmu,“ vypráví Kroftová. Jasně, není jedinou, která tohle sportovní martyrium podstupuje, ale konkrétně vypráví, že jít na vrchol prostě bolí. A každá důvěra trenéra je vyvážená zlatem

„Nejsem jediná hráčka, která hraje za oba naše týmy, ale jsem ráda, že mám od trenérů takovou důvěru. Minulý víkend jsme dokonce musely z Velkého Meziříčí přejíždět autem do Hodonína, abychom s holkami stihly oba venkovní zápasy. Jak říkám – nejtěžší je udržet stoprocentní koncentraci, aby se nám nestalo žádné zranění. Na dvojzápasy si už zvykám,“ uzavírá s úsměvem Kroftová.