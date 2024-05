Oblíbený zpěvák Jarek Nohavica zpívá o tom, že Ostrava je kraj razovitý. Házenkářka Hana Mučková sice přímo z Ostravy nepochází, ale její Hlučín je od Ostravy kousek a tak je jasné, že drsný kus „tohoto světa“ je i v ní.

Mostecká brankářka Hana Mučková. | Foto: DHK Baník Most

Po těžkém zranění kolena si před časem vyslechla od doktorů, že už možná nebude nikdy chytat. Házenou rok a půl neviděla, ale nezahořkla. Makala na sobě, zkusila přemoct těžké zranění z polského angažmá v Piotrcovii a povedlo se. Rozhýbala se v prvoligovém Bohumíně, pak si zachytala za béčko Mostu a teď už ukazuje fanouškům elitních Černých andělů, že to půjde. Naposledy o víkendu skákala pětadvacetiletá hráčka v oslavném kolečku po postupu Severočešek do finále play off, ke kterému přispěla v posledních deseti minutách jistými zákroky. Bývalá reprezentantka, která zvládla za národní tým 67 duelů, je zpět!

Mostecká brankářka Hana Mučková.Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Neskutečný, že jsem dostala příležitost v takovém zápase a ještě v zápase rozhodujícím o finále. Holky to odmakaly. Myslím si, že obrana a útok byly perfektní,“ rozplývala se Hana Mučková po druhém mači s Pískem, který Most spláchl ze svých sálovek 31:20. Cítila trému?

„Trému ani ne, dokážu se zavřít do svého vnitřního světa a tréma jde stranou, protože za mě je brankářský post zvláštní v tom, že jediným skvělým zákrokem může brankář klidně v určitých fázích ovlivnit průběh zápasu,“ poukazuje Hana Mučková. Pro Mučkovou to po dlouhé době nebyl první duel za Most, ale rozhodně byl prvním nejdůležitějším.

Málo se ví, co se jí vůbec jako brankářce stalo, že musela rok a půl absentovat. Po těžkém zranění kolene ji polský klub MKS Piotrcovia vypověděl smlouvu, nestaral se, odkázal ji na vlastní možnosti, sáhl ji hrubě do zdraví! Sama řekla, že to bylo až nelidské od vedení polského celku.

„Bohužel i u brankářek je to nevyhnutelné a stalo se mi to při zákroku, kdy jsem chtěla rychle změnit směr pohybu do rozštěpu a tam přišlo zranění. Když člověk nemá štěstí na dobrou péči a lidi, tak je to průser. Mě do hry vrátila druhá artroskopie kolene prodělaná v Ostravě na soukromé klinice a pak následná péče v Mostě s fyzioterapeutkou,“ popisuje Mučková, tedy holka, která už neměla nikdy chytat a teď se chystá na premiérový titul s Mostem! Klapne to ve finále?