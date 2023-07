Trenér Jiří Tancoš je sportovním ředitelem házenkářského DHK Baník Most. Tancoš, který v loňské sezoně vedl A tým a družstvo mladších dorostenek, se na nové pozici zapracovává od začátku června. Převzal agendu předsedkyně klubu Pavly Chotěborské.

Trenér a nově také sportovní ředitel DHK Baník Most Jiří Tancoš. | Foto: Tomáš Urban

„Navázat na její práci bude velmi těžké, ještě nějaký čas se vedle ní budu spoustu věcí učit, protože je to pozice, kterou jsem nikdy nedělal. Na druhou stranu se celý život pohybuji kolem házené a sportu obecně, mám určitou představu, znám klub a mám tuhle práci rád a chci se jí naučit. Nebude to za měsíc, ale jsem vděčný za šanci, kterou jsem dostal a sluší se poděkovat i ostatním trenérům za důvěru, kterou ve mě vložili a budu se je snažit nezklamat,“ řekl na klubovém webu Jiří Tancoš, který tak bude mít v klubu na starosti všechny věkové kategorie, hlavně tedy mládež. U interligového A týmu bude působit jako asistent nového trenéra Vladimíra Šumy, mladší dorostenky bude sám dál cepovat. V hlavě má směr a vizi, kterým chce klub vést.

„U mládežnických kategorií je pro mne největším úspěchem, když jsou hráčky rozpoznatelné, když je znát, z jaké líhně pocházejí. U nejmenších kategorií není třeba řešit zisk titulu, v minižačkách a přípravce se bavíme o základech a spíše o celkovému pohybovému rozvoji. V mladších žákyních bych si přál, abychom byli o něco dál před konkurencí než ostatní, i s ohledem na to, s jakým počtem dětí pracujeme. V mladších žačkách by už podle mne mělo být vidět, že máme určitou úroveň, že některá děvčata převyšují ostatní. Už by měly vykouknout první talenty a individuality,“ popisuje Tancoš a pokračuje:

„Ve starších žákyních už by se měla začít příprava pro dorosteneckou házenou, některé věci už by měly být automatické a talenty už by měly být jasně vidět. V mladším dorostu už bych očekával, že budeme dominovat. Není to primární cíl, ale vychází to z předchozích let přípravy. V dorosteneckých kategoriích už bych si přál abychom měli lídry, abychom mezi nimi viděli budoucí klíčové hráčky, které budou oporami a lídry jak A týmu, tak reprezentace. To jsou má přání a vize, které bych rád rozvíjel.“

Čeká ho perná práce, házená teď bude naplňovat velkou část jeho života. Navíc si předsevzal, že součástí jeho práce bude shlédnout velkou porci zápasů, aby měl pro Most srovnání s českou špičkou. Nabádat bude trenéry také k mezinárodní konfrontaci, aby své hráčky ještě více posouvali ke konkurenceschopnosti s házenkářským světem.

„Chtěl bych, aby si každý trenér z dané kategorie vybral jeden špičkově obsazený turnaj, kterého se zúčastní, abychom měli jasnou představu, v čem zaostáváme, nebo v čem jsme naopak vepředu. My jsme letos měli možnost se zúčastnit s mladšími dorostenkami turnaje v Lucembursku a některé aspekty se nám tam ukázaly. Chtěl bych v nadcházející sezoně podobnou akci zopakovat a pokud možno s ještě silnější konkurencí, abychom se dokázali se světem srovnávat,“ přeje si Jiří Tancoš.