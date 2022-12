„Víme, že Vipers jsou jeden z nejkvalitnějších týmů Ligy mistrů. Musíme bojovat a překvapit je i sebe. Nebudu říkat, že úspěch bude prohrát o pět gólů, to určitě ne, protože jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát,“ burcuje mostecká pivotka Michaela Holanová, která zatím s mosteckým týmem na první body ve vrcholné evropské soutěži čeká.

Mostečanky mají za sebou náročný týden, ale zmákly ho parádně, když v neděli vyhrály v Porubě a ve středu doma připravily první porážku sezony pro slovenskou Šalu. Jenže žádné zasloužené volno a oslavy se nekonaly. Nový trenérský tandem Tancoš – Hanus drží tým ve vysokých otáčkách.

„Ve čtvrtek jsme trénovali standardně, stejně tak i v pátek a možná přidáme ještě jeden trénink i přímo v Chomutově. Nastavení týmu je lepší než před týdnem, což byl první úkol, který jsme měli, když jsme ho převzali. Do hry zatím vkládáme jen drobné věci, ale postupně, opatrně a citlivě. Zatím jsme se snažili hlavně zorientovat v týmu, víme, jak si které hráčky dokážou vyjít vstříc, stejně tak vidíme i nedostatky, na kterých budeme dál pracovat,“ vysvětluje na klubovém webu kouč Jiří Tancoš.

Umytá chodba ji srazila na kolena. Povstala, dřela a dnes je Strolená nejlepší

Fanoušci budou moci na chomutovském zimáku sledovat v dresu Norek i českou házenkářskou špičku Markétu Jeřábkovou, která před lety prošla Mostem a Janu Knedlíkovou. „Markétu známe dobře, je to naše kamarádka. Bohužel teď přijede s nejlepším týmem na světě, tak to musí přestat být kamarádka,“ směje se Michaela Holanová a dodá: „Poprosit ji ať nám dá jen dva góly? To u ní asi nehrozí. Každopádně takový zápas je pro nás a všechny fanoušky velký svátek házené.“