Teď už se zase české házenkářky rozjely do svých klubů a Mikuláškovou čekají vedle bojů v česko-slovenské MOL lize také zápasy Ligy mistryň v dresu mosteckého Baníku. „A taky dokončuju studium,“ připomněla, že zanedlouho završí bakalářské studium na FTVS v oboru kondiční trenér.

Pojďme ale k házené, s Mostem hrajete podruhé v Lize mistryň. Co vám tahle prestižní soutěž dává?

Vidíme ten veliký rozdíl mezi námi a ostatními týmy. Evropa nám v tomhle trochu utíká. To je úplně jiný level. Ale získané zkušenosti bychom měly využít v české lize.

Jak snášíte, když po kralování na tuzemské scéně přichází v Evropě těžké porážky?

Nechci říct, že jsme si na to zvykly, to by bylo špatně. Snažíme si z toho brát pozitivní věci, i když jich moc není. Ale i ty porážky nás posouvají dál. Když dostaneme klepec v Lize mistryň, musíme zabrat a příští zápas zase odvést maximum.

Badmintonistka Grznárová přivezla z mistrovství ČR dva bronzy

A daří se vám to?Teď jsme jednou klopýtly, s Dunajskou Stredou, to byl takový vykřičník. Asi už jsme toho měly dost. Doufáme, že příště už to bude zase dobré. I v Lize mistryň máme před sebou spoustu zápasů. Uděláme všechno, abychom vybojovaly nějakou výhru.

Bavíme se tady o Mostu, ale podle hlasu je patrné, že nejste z Čech?

Ne ne, pocházím od Olomouce a jsem ráda, že je to poznat. (úsměv) Ale v 15 letech jsem přestoupila do Mostu.

To asi nebylo jednoduché. Jak snášíte, že to máte za rodinou tak daleko?

Časem si člověk zvykne. Navíc v dnešní době se dá udržovat kontakt na dálku, i když to vždycky není jednoduché. Jsem odkázaná sama na sebe, ale zase mi to dá hodně do života. Na všem špatném je něco dobrého.

V národním týmu jste debutovala jako 18letá na mistrovství Evropy, jak se od té doby změnila vaše role?

Tehdy to byl šok, ocitla jsem se v úplně jiném světě. Odnesla jsem si spousta zážitků a zkušeností. Posun je vidět, víc se zapojuju do hry. Ale pořád si myslím, že mám všechno před sebou.

Divize a třetí liga? Je to skok a rozdíl, vidí kapitán Baníku Pátek

Jaké to je dirigovat takové hráčky, jako jsou Markéta Jeřábková nebo Sára Kovářová, které mají zkušenosti ze zahraničí, i z Ligy mistryň?(usměje se) Ono to není ani tak úplně o dirigování. Spíš jde o to vyjít si vstříc, vydat ze sebe to nejlepší. V podstatě se jen určují signály, jaké se budou hrát, nic speciálního v tom nehledejte.

Odmalička hrajete střední spojku? Bylo vám vlastní řídit hru nebo proč jste zvolila právě tenhle post?

Mám ráda, že jsem často u míče, musíte také hodně přemýšlet o hře. Vyhovuje mně to, neměnila bych.

Hru reprezentace dlouho řídila Iveta Korešová, okoukala jste něco od ní?

V minulé sezoně jsme dokonce spolu hrály v Mostu. Během toho roku mně toho hodně předala. Člověk se od ní učil na každém tréninku, je to hráčka s velkým H. Spoustu toho zažila, což je vidět na jejím pojetí hry.

Do reprezentace si vás vytáhl ještě trenér Jan Bašný. Potěšilo vás, že máme důvěru i po příchodu norského kouče Benta Dahla?

Ano. Při změně kouče se vždycky začíná od nuly, nikdo nemá místo jisté, takže jsem byla za pozvánku ráda.

Změnilo se pro vás něco pod vedením nového realizačního týmu?

Celkově je to jiné, rozdíl je v přístupu k tréninkům, ke hře. Je to jiný systém, bližší světové škole. Uvidíme, kam to všechno povede. Jsme na začátku cesty, ale náznaky zlepšení už jsou vidět, to nejlepší by však mělo teprve přijít.

A také už nejste nejmladší, takže už nemáte povinnost nošení pití a dalších věcí?

Už jen někdy pomáhám mladším holkám, ale není to moje hlavní starost. (úsměv)

Prvenství na bodovacím turnaji ve Štětí bral Vojta Dráždil

I v Mostě máte zahraničního kouče, Adriana Struzika z Polska, jsou s Bentem Dahlem v něčem podobní?To se těžko srovnává, protože i polská a norská házená jsou úplně rozdílné styly, je tam jiná mentalita. Každý má něco do sebe, společné jsou možná moderní trendy. Jsou to věci, které můžou českou házenou posunout, protože evropská špička je jinde.

Kam byste se jednou chtěla posunout vy?

Já tomu nechávám volný průběh. Co se má stát, to se stane. Uvidíme, kam mě život zavede. Žádný vysněný klub ani ligu nemám. Možná bych spíš zvolila nějaký menší klub v zahraničí, který bych pomohla vytáhnout nahoru. Musím jít postupnými krůčky.

A na co myslíte s reprezentací?

Na Euro, které se hraje teď, jsme se nedostaly, takže ideální by bylo postoupit hned na mistrovství světa. Kvalifikace je v březnu, kdyby to vyšlo, budeme rády.

Co takhle účast na olympijských hrách?

Olympiáda je pro mě úplně nejvíc, čeho může sportovec dosáhnout. Má ohromnou historii, je jednou za čtyři roky. Je to Mekka, jsou tam všechny sporty.

Kdybyste tam byla, na co byste se zašla podívat?

Třeba na basketbal.

Autor: Český svaz házené