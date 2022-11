„S Adrianem Struzikem jsme ukončili spolupráci po vzájemné dohodě. Nebylo to snadné rozhodnutí, jsme uprostřed velmi náročné sezony, ale s ohledem na aktuální výsledky ženského A družstva jsme k němu museli přistoupit. Velmi si vážíme práce, kterou v klubu Adrian Struzik odvedl, bohužel v posledních několika měsících byla znát na výkonech týmu určitá stagnace a výsledky i v zápasech, ve kterých bychom měli jasně dominovat, zůstávaly za očekáváním. DHK Baník Most je klub, který je znám tím, že si klade nejvyšší cíle, od kterých nechceme v žádném případě ustupovat. Výměna na trenérském postu by měla být pro ženský A tým novým impulzem, který by nám měl pomoci všechny priority pro letošní sezonu naplnit. Tedy obhájit mistrovský titul, získat Český pohár a důstojným způsobem se prezentovat v Lize mistryň,“ uvedla v prohlášení na webu jednatelka mosteckého klubu Kateřina Poláková.