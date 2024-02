Rozdílem třídy skončilo sobotní střetnutí házenkářských Černých andělů z Mostu v Michalovcích. Slovenky jako lídr elitní MOL ligy si před svými fanoušky došly pro vysoké vítězství 30:19 (11:8). Michalovce se tak výrazně přiblížily k celkové výhře v česko-slovenské soutěži.

Ilustrační foto, v černém dresu mostecká Marie Poláková. | Foto: Tomáš Urban

Severočešky si mohou drbat hlavy. Do zápasu vstoupily skvěle, zaskočily Iuventu aktivní hrou a třígólovým náskokem. Jenže pak začaly zahazovat vyložené šance a přišla čtrnáctiminutová pasáž, ve které nedal Most gól. Ta rozhodla, protože hostující hráčky už nedokázaly domácí vedení zlomit. A také rozhodl vynikající výkon ukrajinské brankářky Michalovců Iryny Yablonské – Bobal, do které zatloukly Mostečanky hromadu míčů, sama předvedla parádní zákroky a postavila si piedestal pro hrdinku zápasu. Zaslouženě! Ve druhém poločas, konkrétně ve 48. minutě, už Iuvenťanky vedly o deset gólů a dvoubodový duel si v klidu pohlídaly.

Černí andělé se v příštím víkend doma představí s nepříjemným soupeřem z Kynžvartu.

Iuventa Michalovce – DHK Baník Most 30:19 (11:8)

Nejvíce branek: Kohučová 7, Wollingerová 6, Popovcová 5 – Ogonovszkyová 5/3, Jestříbková 3, Kuxová 3. Sedmimetrové hody: 4/3 – 6/3. Vyloučení: 7:4. ČK: Kompanijecová (MIC). Rozhodčí: Jozef Daňo, Ondrej Sabol.