Spolupráce na trase fotbal – házená pokračuje a přináší dvojitou dávku sportu

Klubová spolupráce na úrovni fotbalového FK Baník Most-Souš a házenkářského DHK Baník Most se přelila i do nové sezony. Fanoušci opět na jednu vstupenku mohou navštívit dva zápasy. A poprvé už tento víkend, kdy mohou v sobotu na třetiligový Baník Most (vstupné 50 korun) a v neděli pak se vstupenkou z fotbalu zdarma na házenkářský hit Mostu se Slavií.

Mostecké házenkářky při posledním úspěšném zápase v Porubě. | Foto: Facebook Házená Poruba