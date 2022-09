Valerie, jaký byl první zápas v Lize mistrů? Pro většinu hráček to byl první zápas v Lize mistryň. Myslím si, že jsme udělaly dost chyb, ale na druhou stranu nás takové zápasy dost posunou dopředu. Když si to rozebereme na videu, uvidíme, co jsme dělaly špatně, hlavně přihrávky v útoku. To nám může v dalším zápase pomoct.

S takto silným soupeřem to asi musíte brát spíše jako házenkářské školení, že?

Myslím si, že ano. Holky z Bietigheimu jsou o hodně zkušenější než my. Máme hodně mladý tým. Na druhou stranu si myslím, že můžeme být zápas od zápasu lepší.

Vy osobně sedm nastřílených branek, to je fajn vizitka.

Pro mě první zápas v Lize mistrů a docela se mi i dařilo. Jen doufám, že to tak půjde i dál. Když bych to měla srovnat, tak holky z Bietigheimu jsou rychlejší, zkušenější a také vyšší jak my. Bohužel se nám nedařilo je přerušovat, tím pádem nás rychle přečíslily a je to určitě o hodně těžší než u nás v lize.

Výprask hned na úvod! Němky zválcovaly Most v Lize mistrů 46:23

Jak je to frustrující, když jste zvyklé pořád vítězit a najednou máte proti sobě protivníka, se kterým prohráváte najednou o dvacet gólů?Pro nás je hlavně čest si tuto soutěž zahrát. Počítáme s tím, že nejsme favoritkami zápasu a můžeme jen překvapit.

Neříkala jste si – Ať už je konec?

Na jednu stranu samozřejmě ano, ale na druhou stranu, kdo může říct, že si zahrál Ligu mistrů? Myslím si, že každá minuta na hřišti je cenná.

Pro vás nezvyk i v hale, kterou nahradil chomutovský zimní stadion. Co jste říkala na atmosféru?

Hala je obrovská oproti té naší. Ale naši fanoušci tady dokázali vytvořit úžasnou atmosféru. Můžeme být jen rády, že je máme.

Tento zápas nebyl asi obrazem toho, co vás čeká ve skupině. Co byste tam chtěly dokázat?

Určitě chceme hrát nějaké body a nechceme prohrávat o tolik branek jako dnes s Bietigheimem. Každopádně budeme se snažit překvapovat soupeře.