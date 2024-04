Námluvy se konečně povedly. Slovenská házenkářská reprezentantka Simona Szarková bude od nové sezony pálit za DHK Baník Most. Kanonýrka v Mostě působila už v letech 2014 až 2018. Teď se po šesti letech vrací. Natěšená na klub i zdejší skvělé publikum.

Slovenská házenkářská reprezentantka Simona Szarková. | Foto: archiv Simony Szarkové

„Se Simonou jsme byli v dlouhodobém kontaktu prakticky od doby, co pustila Černé anděly v roce 2018. Simona je úkazem pravého anděla, který se vrací po zahraničních štacích zpět do Mostu k Černým andělům,“ vyjádřil se nedávno organizační pracovník mosteckého celku Radek Maděra. Szarková ani v zahraničí neopustila tradiční mostecké barvy černou a oranžovou, jak můžete vidět ve fotogalerii. „V podstatě skoro celý život jsem v oranžovočerné,“ glosuje s úsměvem své „mostecké DNA“ Szarková, která míří do města pod Hněvínem z polského Lubinu.

Černí andělé rozjeli play off vítězně. V Písku slavili výhru o tři branky

„Rozhodla jsem se pro Most, protože už jsem byla v zahraničí pár let a měla jsem pocit, že bych se chtěla vrátit blíže k rodině a k naší mentalitě a Most byl v podstatě mým druhým domovem. Byla jsem tam spokojená, vím, co můžu od klubu očekávat. Prošla jsem některými kluby, které byly sice navenek profesionální, ale interně tomu tak nebylo. Vím, jak to v Mostě funguje, znám lidi okolo klubu, kteří jsou korektní, lidští a můžu říct, že Most je klub, který profesionálně funguje od tréninků až po zdravotní péči,“ vypráví dvaatřicetiletá házenkářka, která nedávno pomohla slovenské reprezentaci na mistrovství Evropy 2024.

Návrat do Mostu zvažovala už pro tuto sezonu. „S Mostem jsem se bavila už ohledně této sezony, ale dostala jsem nabídku z klubu, který hrál tento rok Ligu mistrů (MKS Lubin), takže to převážilo. Teď se těším na Most. Lidé tady dělají kolem házené maximum a je to stále klub i na dobré mezinárodní úrovni,“ poukazuje blonďatá hráčka. Lákali ji samozřejmě i zdejší skvělí fanoušci. „Na fanoušky se strašně těším, jsem ráda, že reagovali na můj příchod pozitivně. Most měl vždycky skvělé zázemí a určitě se moc těším, že si znovu zahraju před mosteckým publikem.“

FOTO, VIDEO: Takhle Ropáci slavili výročí. Pochodovali Litvínovem

Černí andělé v současné době bojuji o svůj desátý český titul. Mají úspěšně rozehrané play off s Pískem. Szarková by si tady také ráda sáhla na medaile. „Věřím, že budeme mít kvalitní tým. Byla bych ráda, kdybychom se pohybovaly na předních místech v lize a myslím i na další titul. V Mostě vidím stabilitu a jistotu. Doufám, že mu svými zkušenostmi pomůžu i na mezinárodní scéně a dostaneme se co nejdále v pohárové Evropě,“ přeje si Simona Szarková.