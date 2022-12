„Byl to především vybojovaný zápas, který jsme zvládli hlavně bojovností a trpělivostí. Věděli jsme, že to nebude snadné, naše obrana nebyla občas příliš organizovaná, což nám zkomplikovalo situaci, hráčky si ale zaslouží pochvalu za to, že zápas zvládly, udržely koncentraci až do závěru a dovedly utkání do úspěšného konce,“ hodnotil střetnutí mostecký Jiří Hanus. Toho i s týmem čekají hektické dny. Už ve středu doma Mostečanky od 18.00 hodin vyběhnou proti lídrovi ze Šaly, který doposud neprohrál. V sobotu pak Andělé v Chomutově přivítají v Lize mistrů Zmije z Kristiansandu.

„I když hrajeme už opět dvakrát týdně, chceme, abychom mezi zápasy měli vždy dva tréninky. To znamená, že před středečním utkáním budeme trénovat už v pondělí a následně i v úterý. A tento systém bychom rádi dodrželi i před sobotním pohárovým střetnutím. Víme, že to pro hráčky není snadné, ale věřím, že to zvládneme. Nechceme dělat ve hře žádné radikální změny, ale soustředit se na detaily, které vidíme a lze na nich zapracovat. Nepůjde to ze dne na den, bude to vyžadovat trpělivost, ale tento tým na to má a cítíme, že hráčky mají chuť a vůli bojovat a naše výkony se budou zlepšovat,“ doplnil trenér Hanus.

