Baníkovci nastoupili do potemnělé haly a na velké obrazovce si ve snímcích připomněli svého kamaráda a spoluhráče. Na galerii pak vyvěsili Chloubův dres s číslem pět. „Pavel tak bude stále na nás dohlížet a je to i připomínka toho, že je pořád jedním z nás,“ řekl Hynek Škarda z HK Baník Most. Na zápas přišla i manželka Pavla Chlouby Irena s malým synkem.