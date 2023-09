Slovenská Šala si užívala nebývalého luxusu devíti sedmimetrových hodů – proměnila jich proti Mostu šest. O to větší rozčarování, když v zápase s DHK Baník Most nakonec padla o jediný gól 29:30 (18:15).

Mostecká házenkářka Eszter Ogonovszkyová, která rozhodla duel v Šale. | Foto: Dominik Síbr

Ještě tři minuty před koncem bylo vyhecované střetnutí srovnané 27:27, ale nakonec se ujala přesná trefa mostecké Eszter Ogonovszkyové, které na severu Čech hostuje z maďarského Györu a zajistila svému týmu plný počet bodů.

„Věděl jsem, že to nebude lehký zápas a beze zbytku se to potvrdilo. Šaľa je jeden z mála týmů, který hraje vysunutou obranu, což nám v určitých fázích hry dělalo problémy. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, poměrně rychle jsme vedli o čtyři branky, ale pak přišlo pár technických chyb, neproměnili jsme šance, soupeř z rychlých protiútoků dokázal otočit a my jsme do poločasu o tři góly prohrávali,“ komentoval výsledek trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

„Byli jsme trochu zaražení, že jsme v jednom úseku hry měli bilanci mínus sedm, ale vrátili jsme se k rychlé házené, koncentrovaně bránili, Karin v brance udělala několik důležitých zákroků a chytila tři sedmičky, takže jsme se mohli uklidnit, stáhli jsme náskok soupeře a šli do dvoubrankového vedení. Konec zápasu už jsme zvládli. Bylo to tentokrát vybojované utkání, ale jsem rád, že jsme ho nakonec úspěšně zvládli,“ uzavřel trenér.

HK Slovan Duslo Šaľa – DHK Baník Most 29:30 (18:15)

Nejvíce branek: Holešová 8, Pócsíková 6/6, Vargová 5 – Ogonovszkyová 9, Stříšková 5, Eksteinová 5. Sedmimetrové hody: 9/6 – 1/0. Vyloučení: 3:2. Rozhodčí: Andrej Budzák, Michal Záhradník.

Jan Pimper, Václav Veverka