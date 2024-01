Mostecké házenkářky v domácím zápase se Šalou vyhrály 35:28 (18:9) a vyskočily na třetí místo tabulky házenkářské MOL ligy. Osmi brankami k tomu pomohla křídelnice Adéla Stříšková.

Petra Maňáková z Mostu (vpravo) v zápase se slovenskou Šalou. | Foto: DHK Baník Most

„Myslím, že jsme nastoupili trochu ustrašeně. Víme, jakou má Most sílu a kvalitu, v minulém kole to potvrdil na palubovce Slavie. Bohužel jsme nastoupili příliš ustrašeně, ale o přestávce jsem hráčkám řekl, že chci, abychom o výsledek zabojovali, že jsme sem nepřijeli pouze odevzdat dva body. Druhou půli už jsme odehráli mnohem lépe, začali jsme si věřit. Musím pogratulovat Mostu k výhře, ale také poděkovat hráčkám, že nesložily zbraně a bojovaly až do konce. Myslím, že oba týmy se dnes snažily hrát atraktivní házenou pro diváky,“ hodnotil střetnutí kouč Slovenek Peter Pčola.

FOTO: Vítej v extralize! Litvínovský Havelka přibil kladenskou posilu do ledu

„Jsem spokojený s vítězstvím, ale už méně s předvedenou hrou ve druhém poločase. Lehkomyslností se nám podařilo ztratit několik přihrávek a opět jsme měli pár neproměněných vyložených šancí. Pokud jsme v první půli dostali pouhých devět branek, ve druhém poločase jsme jich dostali zbytečně moc. Obrana v první půli fungovala velmi dobře, ale dnes to byla hlavně záležitost útoku. Nemusíme dávat pětatřicet branek, spíše nesmíme dostat osmadvacet branek, když máme takto rozehraný první poločas,“ našel vady na výhře mostecký trenér Vladimír Šuma.

Jezero Most poprvé hostilo Český pohár v zimním plavání. Nechyběla zmrzlina

Mostečanky čeká v dalším víkendu cesta na Moravu ke střetnutí s družstvem Hodonína.

DHK Baník Most – HK Slovan Duslo Šaľa 35:28 (18:9)

Nejvíce branek: Stříšková 8, Zachová 6/1, Somionková 6 – Ščípová 10, Pócsíková 7/5, Pastoreková 3. Rozhodčí: Marek Bareš – Ondřej Háza. Sedmimetrové hody: 1/1 – 5/5. Vyloučení: 2:0.

(pim, vev)