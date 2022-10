„Zajděte si od 16.30 na fotbal a pak dorazte do sportovní haly v Mostě na házenou. Ten, kdo se prokáže vstupenkou z fotbalu má vstup do sportovní haly zdarma. A ti z vás, kteří využijí našeho předprodeje na tento zápas s velkým Z a prokáží se vstupenkou u vstupu na fotbal, mají také vstup zadáčo,“ láká příznivce sportu házenkářský Baník Most.