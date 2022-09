Rozdali 500 lístků do škol! Baníkovci lákají na házenkářský hit s Duklou

Je to pro ně velký svátek! Druholigoví házenkáři HK Baník Most se v Českém poháru doma postaví extraligové Dukle Praha a Mostečané zvou fanoušky do hlediště, aby pomohli v mostecké hale vytvořit co nejhlasitější atmosféru.

Mostečtí druholigoví házenkáři si zahrají proti extraligové Dukle Praha. | Foto: HK Baník Most