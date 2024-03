Svátek házené si o víkendu ve Zlíně užili. Pomohl k tomu i výkon interligových házenkářek Zlína, které mnohonásobného českého mistra z Mostu a posledního vítěze Českého poháru zle potrápily, třebaže nakonec podle očekávání prohrály 26:35.

Ani suverénně nejvyšší návštěva posledních sezony ve Zlíně nepomohla bojovným domácím házenkářkám vyzrát na favorita z Mostu, který si odvezl vítězství 35:26. | Foto: pro Deník/Jaroslav Pavlík

„I z prohry se dá někdy radovat a to platí nyní! Holky totiž podaly fantastický výkon, poločas z říše snů. Jen konečný výsledek neodpovídá předvedené hře a poměru sil na hřišti,“ poznamenal kouč Zlína Milan Buday. „Takový výkon v prvním dějství od nás nikdo nečekal. Podařilo se nám praktikovat systém, který fungoval lépe, než jsem si myslel,“ přiznal hrdý kouč, jemuž se tak favorita podařilo dokonale zaskočit. A házenkářskou show si užívalo i parádních 567 diváků v hale!

Novotný plánuje: Dávat fanouškům vítězství a zkusit prohnat Velvary

Vždyť ještě devět minut před koncem domácí prohrávaly jen o čtyři góly! (23:27) „Za tohoto stavu, před fantastickou kulisou, jsme šli do rizika, který nevyšlo. V závěru jsme inkasovali jednoduché branky. I tak jsme se za náš výkon nemuseli stydět. Soupeř má kvalitnější spojky, navíc zdvojené. Po zápase jsem byl na tým hrdý,“ netajil Buday.

Most věděl, že do ideálu bylo daleko. „Myslím, že jsme byli ještě uspokojení ze středečního zápasu a mysleli jsme si, že to půjde samo. V první půli, kdy jsme vedli o pět branek, jsme začali dělat technické chyby, které soupeř dokázal trestat. Tentokrát nám na rozdíl od minulého utkání nefungovala optimálně obrana, nebyli jsme dostatečně kompaktní. Nakonec se utkání tahalo až do zhruba pětačtyřicáté minuty, teprve pak se nám povedlo dostat zápas definitivně pod kontrolu,“ komentoval výsledek zápasu trenér Černých andělů Vladimír Šuma.

Jurčík vytisknul Plzni letenky na dovolenou. Verva je ve čtvrtfinále play off