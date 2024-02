Tenhle zápas měl všechno. V házenkářskou reklamu se proměnilo střetnutí dvou nejlepších českých týmů elitní MOL ligy mezi domácím Mostem a hosty z Lázní Kynžvart. Před zápasem byly oba celky na 27 bodech. Po duelu juchaly ve vítězném kolečku mostecké holky, které nakonec Západočešky udolaly 33:27 (19:11).

Radost mosteckých házenkářek po výhře. | Video: Deník/Václav Veverka

Bylo na co koukat a sedm stovek lidí si to v pekelné atmosféře muselo užít. Vytáhly se brankářky obou týmů, padaly skvělé góly po nádherných a promyšlených akcích, na každé fanouškovské straně hřmělo pět bubnů. A došlo i na drama!

„Tohle muselo diváky bavit,“ přitakala mostecká kapitánka Petra Maňáková. Ano! Chvílemi se hrálo ve zběsilém tempu nahoru dolů. Šest branek na domácí straně zaznamenala pivotka Daria Somionková, která jednou dokonce zakončovala po pádu přímo ze země a za chvilku po krásné spolupráci s Kostelnou, která jí přesně poslala míč do dlaně jako by tam měla magnet, z vysokého výskoku propálila Novotnou.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Měli jsme chladnější, nervóznější vstup do utkání, kdy jsme prohrávali o dvě branky. Ale pak díky agresivitě v obraně jsme se dostali do naší hry a vytvořili si náskok osmi branek. Mohli jsme jít i na devět, bohužel nás tam zase trápila koncovka. Druhý poločas? Velice dobrý vstup do něj. Tři čtyři góly na úvod, ale pak zase přišla ta temnota, která je pro mě nevysvětlitelná, ale když si tohle odmyslím a nebudu nad tím přemýšlet, tak jsem spokojený,“ hodnotil mostecký kouč Vladimír Šuma.

Černí andělé ve druhém poločase odskočily až na devět branek. Jenže pak začala kouzlit kynžvartská gólmanka Adéla Srpová a pomohla špičkovými zákroky stáhnout na tři góly. Nevydrželo to…

„Rozhodl hlavně první poločas, kde jsme úplně vyhořely v obraně. Vůbec jsme si nepomáhaly. V útoku to bylo podobné, nepřihrály jsme si dobrý míč, neproměňovaly vyložené šance. Ve druhém poločase se to sice zlepšilo, ale pořád to nebylo ono. Na první poločas zapomeneme a ten druhý si přineseme s sebou na finále Českého poháru. Tímto bych ráda všechny diváky na finále Českého poháru s Mostem pozvala. Je to jiná soutěž a myslím, že to bude vyrovnané od první do poslední minuty,“ řekla hostující Srpová a připomněla, že za dva týdny se oba celky spolu utkají znovu. Jestli předvedou fanouškům tohle, tak se cesta na finále do Prahy rozhodně vyplatí.