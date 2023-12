Místo klidného vánočního prosince pořádný sportovní nervák. Házenkářské maminky Marie Jestříbková a Zdeňka Kubištová Stříšková prožívají probíhající mistrovství světa v Dánsku, kde Českou republiku reprezentují jejich dcery Anna a Adéla. Obě jinak hráčky mosteckých Černých andělů. Mamky poctivě drží prsty, fandí a zatím viděly dvě výhry Česka nad Kongem (32:22) a Argentinou (31:22).

Speciální video Českého házenkářského svazu, které pomocí umělé inteligence vykresluje národní tým. | Video: Český svaz házené

„Prožíváme to hodně celá rodina, zápasy sledujeme. Za dcerou jsme dříve byli i na juniorských šampionátech v Makedonii nebo Černé Hoře, teď jsme nevěděli do poslední chvíle, zda se dostane do nominace. Palce držíme,“ řekla Deníku Marie Jestříbková, jejíž dcera Anna hraje na postu pivota. Podobně mluví i maminka Adély Stříškové. Ta je hodně nervózní fanoušek. „Jsem takový okusovač prstů,“ směje se Zdeňka Kubištová Stříšková.

Křídelnice Adéla Stříšková.Zdroj: Český svaz házené

U Jestříbků je vášeň pro hru s lepkavým míčem o to větší, že jde o házenkářskou rodinu. „S dcerou prožívám každou přihrávku. Hraje na pozici pivota, na stejném postu hraje i náš syn za prvoligový Sokol Vršovice. Já sama mám k házené blízko. Byla jsem dokonce i na akademickém mistrovství světa, rok hrála ligu, ale zradilo zdraví. V rodině máme hodně blízko i ke florbalu,“ dokreslila Marie Jestříbková, že u nich v rodině teď frčí sportovní kanály.

Maminka Adély Zdeňka házenkářský expert není. Pohyb ale miluje. „Ke sportu úplně blízko nemám, ale k pohybu ano. Máme pejska, takže jsou to alespoň dlouhé procházky. I s Adélkou, když je náhodou doma,“ popisuje Zdeňka Kubištová Stříšková, která si přeje, aby český výběr došel na MS co nejdále. „A zároveň, aby už byly doma,“ přidá s úsměvem, že jí dcera trochu chybí.

Pivotka Anna Jestříbková.Zdroj: Český svaz házené

Trochu chybí doma i Anna Jestříbková, která před sezonou přestoupila z pražské Slavie do Mostu. Studuje v Ústí. „Dceru podporujeme. Jednou týdně se doma ukáže a my zase jezdíme na její zápasy do Mostu. Vyjedeme ovšem i ven. Byli jsme se například podívat i na házené v Plzni, nebo v Písku,“ uzavřela Marie Jestříbková.