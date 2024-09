Po dvou brankách k tomu přispěly dvě mladé debutantky v černooranžovém dresu Mostu – osmnáctiletá Karolína Mocková (pravé křídlo) a o rok starší Daniela Hamalová (levé křídlo). K vysokým metám se pak prostřílely už zkušené Dominika Zachová a Katarína Kostelná. Zachová v mosteckém dresu překonala hranice sedmi stovek vstřelených branek a momentálně jich má na kontě 702. Je tak 40 gólů od vyrovnání legendární střelkyně Mostu Hany Martinkové (742 gólů). Katarína Kostelná proti Hodonínu zaznamenala v mosteckém dresu 300. branku. Oběma to fanoušci v kotli připomněli zvednutými plakátky s jejich střeleckým úspěchem.

Hodonín se v Mostě neprezentoval vůbec špatně, nebyl odevzdaným soupeřem, naopak a dlouho držel s Anděly krok. Nakonec ale přece jen rozhodla domácí kvalita a síla lavičky. „Věděli jsme, kam jedeme hrát a že nás čeká český mistr. Jsme mladý a nový tým, trošku to budujeme. Myslím si, že čtyřicet pět minut jsme hráli celkem dobrou házenou s mosteckým soupeřem. Bylo to ještě maximálně o těch šest branek. Bohužel konec zápasu už jsme fyzicky nezvládli, Most je někde jinde. Zdejší tým má více tréninků, širší lavičku, ale na to se samozřejmě nechceme vymlouvat. Vím, kde můj tým momentálně je. Holkám ale určitě za těch 45 minut děkuji, protože makaly, bylo vidět, že chtějí bojovat,“ smekl před svým týmem kouč Hodonína Milan Adi, který se svým souborem narušil Mostu plány.

„Zápas se mi příliš nelíbil. Měli jsme nějakou strategii, ale museli jsme ji změnit, protože se nám nedařilo. Bylo to pro nás tentokrát těžké, mnohem víc jsme bojovali sami se sebou než se soupeřem. Nebyli jsme úplně koncentrovaní, ale je to jeden zápas, máme za sebou řadu těžkých utkání před sezonou a jeden vysloveně nevydařený ještě není žádný problém,“ viděl mostecký kouč Joao Florencio.