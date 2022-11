„Ono se mi při kličce jakoby podlomilo koleno. Koukala jsem doma na celou situaci a nebyl to moc hezký pohled,“ popsala černé okamžiky jedenadvacetiletá Valerie Smetková. Byla to pro ní muka, zranění přišlo nevhod, dodnes jí to mrzí. „Vypořádat se s tím, že nemůžu hrát, je strašně těžké. Ze začátku, když jsem koukala na zápasy holek v televizi, tak mě to strašně mrzelo. Teď už jsem se s tím nějak smířila. Nicméně poctivě sleduji každý zápas,“ řekla Mosteckému Deníku Smetková, která má po první operaci kolene, kdy jí lékaři opravili postranní vazy a menisky. Čeká ji ještě jeden zákrok, zřejmě v lednu. Přesto jako nadšený sportovec neposedí, šijou s ní všichni čerti, jak se lidově říká. Chce se vrátit připravená.