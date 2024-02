V parádní podívanou se proměnil v sobotu zápas házenkářského Mostu s hosty z Kynžvartu. Naplněná mostecká hala si užívala výhru Černých andělů 33:27 a domů fanoušci odcházeli po příjemném sportovním zážitku. Není divu, střetnutí bylo nabité skvělými okamžiky, špičkovými výkony brankářek, hezkými góly. Přispěly k tomu oba celky.

Radost mosteckých házenkářek po výhře. | Video: Deník/Václav Veverka

„Za mě první poločas úplně super. V kabině jsme si řekly, že budeme pokračovat v takovém výkonu, abychom navázaly na první poločas, takže agresivní obranou a samozřejmě proměňováním šancí, což byl ve druhém poločase pro nás trošku kámen úrazu. Máme s tím problém už dlouhodoběji, že ve vypjatých situacích neproměňujeme vyložené šance. Takže jsme si to samy opět zdramatizovaly,“ popisovala mostecká kapitánka Petra Maňáková dramatické okamžiky, kdy se ve druhé půli Kynžvart díky čarující brankářce Adéle Srpové přicvakl na rozdíl tří gólů. Naštěstí Severočešky tohle drama nechaly rozplynout.

Adéla Srpová, brankářka Kynžvartu výrazně pomáhala dramatizovat duel v Mostě.Zdroj: Tomáš Urban

„Obrana dneska převládla a holky odbránily druhý poločas skvěle plus k tomu zachytala parádně Karin v brance. Týmově jsme zápas zvládly,“ těšilo Maňákovou, která si se spoluhráčkami pořádně zaběhala. V některých pasážích se hra tak zrychlila a přelévala, že diváci kmitali očima ze strany na stranu jako při tenise.

„Fyzicky to bylo určitě náročné. Kynžvart hodně tahá dopředu, takže jsme věděly, že se musíme i rychle vracet. Nechtěly jsme hrát pomalou házenou, chtěly jsme také tahat dopředu, takže to byla místy opravdu honěná. Myslím si, že to muselo diváky bavit,“ usmívala se kapitánka Mostu.

Reklama na házenou! Most v parádním zápase NEJ českých týmů udolal Kynžvart

Kynžvart nastoupil skvěle, ale po deseti minutách mu spadl řemen z motoru a Most si v prvním poločase vypracoval osmibrankový náskok. Hostující pivotka Katka Dresslerová jen kroutila hlavou. „Rozehrávka se nám nedařila vůbec, najednou jsme byly jako opařený, jako kdybychom spolu hrály poprvé jak v obraně tak v útoku. Tak kvalitní tým jako Most ihned všechny naše chyby nemilosrdně trestal a tak byl poločasový výsledek opravdu špatný. Nedovedu si náš výpadek vysvětlit,“ soptila Dresslerová, kterou v zápase mírně potěšil jen jediný fakt – morál jejího celku zdramatizovat díky brankářce Srpové druhý poločas. „Áďa Srpová v brance kouzlila a my jsme to ani tak nevyužily. Velká škoda. Těžko se mi k tomu hledají slova,“ dodala k prohře v Mostě kynžvartská pivotka.

Finále Českého poháru se blíží a Most se znovu střetne s Kynžvartem.Zdroj: Český svaz házené

Ale pozor! Tvrdá mostecká lekce má teď u Západočešek efekt. Ve středu 6. března se utkají s Mostem znovu. Na neutrální půdě v Praze v rámci finále Českého poháru.

„Ani nedokážu popsat míru motivace, kterou teď cítíme. Chceme odčinit první poločas a druhý poločas byl jasný důkazem toho, že jsme schopné s Mostem hrát kvalitní házenou. Umíme to. Máme před sebou ale spoustu práce,“ uzavřela Dresslerová.