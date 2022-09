„Cítím se v Mostě skvěle. V klubu je parádní atmosféra, jak mezi holkami, tak s trenéry. Už se těším na start ligy. Měla jsem o Mostu dobré reference, proto jsem nakonec tady. Lákaly mě také evropské poháry,“ říká nová akvizice DHK Baník Most, která v sobotu v domácí hale vstoupí do nejvyšší soutěže v zápase se Zlínem (17.30).

Somionková posílila Most ještě před tím, že než se Severočešky dozvěděly, že budou bojovat v Lize mistrů. I to sympatickou Polku těší, že bude součástí špičkové evropské soutěže.

„Příprava už k Lize mistrů směřovala, jsem ráda, že tam jako tým jsme. Něco se v přípravě povedlo, něco ne, ale od toho je to příprava, abychom si zkusily nové věci, abychom věděly, co změnit, co vylepšit. Měly jsme opravdu těžké tréninky, myslím, že na ligu budeme dobře připravené,“ doplnila Daria Somionka.

Polská pivotka myslí jako celý mostecký tým vysoko. Černí andělé budou totiž útočit na desátý český titul. „Získat titul českého šampiona, to už je tady asi trochu povinnost. A v Lize mistrů? Těžko říct, uvidíme až v zápasech. Samozřejmě chceme nějaké body získat, soupeři v naší skupině jsou opravdu hodně silní, ale budeme bojovat a uvidíme.“

Takhle to nejde, rozlámaný jsem ještě dneska, hromoval obrnický srdcař Pilař