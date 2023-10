Mostecké házenkářky zvládly šesté kolo MOL ligy v Plzni, kde si dokráčely pro vítězství 36:28 (18:13) a drží si tak stále stoprocentní bilanci. Hodně toho zvládla maďarská opora Eszter Ogonovszkyová, která nastřílela devět branek a vyfasovala také červenou kartu.

Mostecké házenkářky (v oranžovém) vyhrály v Plzni přesvědčivě 36:28. | Foto: Dominik Síbr

„Vyhráli jsme, což je dobře, ale měli jsme mít už po prvním poločase výraznější náskok. Trochu jsme se tentokrát trápili v koncovce, měli jsme hodně nevyužitých šancí. Když to srovnám s tím, co trénujeme, potřebujeme větší klid v koncovce. Jinak ale hráčky podaly dobrý výkon, pokyny, na kterých jsme se domluvili, dodržovaly, a myslím, že dnešní zápas měl z obou stran správný házenkářský nádech,“ hodnotil na klubovém webu DHK Baník Most trenér Vladimír Šuma. Mostečanky teď čeká reprezentační přestávka. Další duel odehrají doma 21. října, kdy dorazí Michalovce.

DHC Plzeň – DHK Baník Most 28:36 (13:18)

Nejvíce branek: Schreibmeierová 9/2, Franzová 8, Polanková 3 – Ogonovszkyová 9/2, Stříšková 8, Zachová 5. Rozhodčí: Vojtěch Beňuš – Ondřej Háza. Sedmimetrové hody: 2/2 – 2/2. Vyloučení: 7:3. ČK: Melicharová – Ogonovszkyová. Diváci: 166.

