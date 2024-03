Písek si v Mostě vystřelil remízu! Bod máme na play off, zářila trenérka

Písecké házenkářky na Most umí a potvrdilo se to i o víkendu, kdy Jihočešky na mostecké palubovce vydolovaly remízový bod, který je posunul do play off. Svěřenkyně trenérky Kateřiny Hromádkové si došly pro remízu 31:31 (15:12). Být v závěru hostující hráčky trošku rychlejší, tak na severu slavily výhru.

Zápas Mostu s Pískem. | Video: Deník/Václav Veverka