OBRAZEM: Užili jste si velké andělské finále? Najděte se na fotkách

Finále boje o českého mistra jak má být! Skvělí fanoušci Mostu, skvělí fanoušci Kynžvartu. V mostecké sportovní hale to byla reklama na házenou, ze které vzešel mostecký mistr a stříbrný Kynžvart. To vše vidělo třináct stovek lidí. Oba fanouškovské tábory se vydaly ze všech sil! Jak to v hledišti takhle velkého duelu vypadá? Podívejte se do naší fotogalerie!