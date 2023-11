Mostecká házená se dočká své první knihy. V tisku je v současných dnech dílo trenéra Petra Sadílka 70 let házené na Mostecku (1953 – 2023), kde autor mapuje dávnou minulost vzniku úspěšného klubu až do dnešních dnů, kdy diváky zvedají ze sedaček výkony a úspěchy ženských Černých andělů.

Vrcholné momenty ženské házené - rok 2013 a vítězství v Challenge Cupu. Všimněte si natřískané sportovní haly. | Foto: Deník/Václav Veverka

„O mostecké házené žádná kniha snad nevznikla. Je obrovská škoda, že už je tak strašně málo lidí, kterých se mohu na historii zeptat, protože již nejsou mezi námi. V současné době je kniha v tisku, snad do konce tohoto měsíce by měla vyjít, ale v jakém nákladu, to zatím nevím. Věřím, že se publikace dostane i k fanouškům a nebude jen propagačním materiálem,“ řekl Deníku Petr Sadílek s tím, že půjde spíše o publikaci o 74 stránkách.

Kniha Petra Sadílka - 70 let házené na Mostecku (1953 – 2023).Zdroj: archiv Petra Sadílka

Sadílek vycházel z historických materiálů, které získal od bývalého trenéra a hráče Václava Folty. Pak mu posloužila jeho kronikářská vášeň a především vlastní hlava a vzpomínky. „V knize mapuji muže i ženy. Chlapy do roku roku 1993, kdy skončili v nejvyšší soutěži. Pak už se o nich nezmiňuji, protože neměli žádné výsledky. Naopak poté vyzdvihuji ženy, které šly nahoru a dostaly se do interligy. Pak jsou tam zmapované jednotlivé ročníky ženské soutěže,“ popisuje autor, sám bývalý trenér mládeže a před mnoha lety i ženského týmu. Současní fanoušci si vybavují kanonýrku Hana Martinkovou, která Sadílkovi prošla pod rukama a která se i s jeho přispěním stala tvrdou zakončovatelkou a reprezentantkou. Čtenáři se zkrátka dozvědí, jaká byla historie u dnes tak úspěšných žen a že to nebylo vždy růžové.

„U žen jsem i začínal, když jsme je z krajského přeboru dostaly do druhé ligy. Pak se to zamotalo a po rozdělení federace ženy sestoupily a tým se rozprodal. Začínalo se tak znovu,“ loví v paměti Petr Sadílek vzpomínky, které pak svými slovy a vypravěčstvím nechal „hrát“ na papíře.

Původně měla kniha ukázat jen posledních deset let z pohledu Černých andělů. Nakonec publikace obsáhla celou historii. Pro házenkářské fajnšmekry je to jen dobře. Samotného Sadílka nastartoval k sepsání sportovních řádek jeden moment. „Před časem posvětil výrobu dnes už bývalý primátor Jan Paparega a když jsme tam přišli, tak měl před pracovnou takovou síň slávy a viděl jsem tam své povídání. Potěšilo mne to, poznal jsem se, co jsem napsal,“ usmívá se autor, k jehož dílu pomohly finance města Most, Vršanské uhelné a velkého příznivce házené Arnošta Ševčíka.