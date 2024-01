Házenkářský Most posiluje na brankářském postu! Do týmu Černých andělů přestoupila členka širšího reprezentačního kádru Hana Mučková.

Hana Mučková je novou tváří DHK Baník Most. | Foto: DHK Baník Most

Pětadvacetiletá gólmanka v minulosti dlouho působila v Porubě. V minulé sezoně si vyzkoušela zahraniční angažmá v polském MKS Piotrcovia a od začátku této sezony hraje v prvoligovém Bohumíně.

"Jsme velmi rádi, že jsme získali další reprezentantku do našeho týmu. Nutno říct, že Hanka prodělala operaci vazu v koleni a její rekonvalescence je úspěšně u konce. I proto do konce sezóny dostane prostor v B týmu žen. Od nové sezóny bude plnohodnotnou hráčkou A týmu Černých andělů," okomentoval novou posilu organizační pracovní DHK Baník Most Radek Maděra.

Zdroj: Youtube

Za národní tým má Mučková 67 startů. V sezoně 2020/21 byla v nejvyšší MOL lize nejúspěšnější brankářkou, kdy předvedla více jak tři stovky úspěšných zákroků. Mučková tak bude působit v Mostě vedle reprezentační kolegyně Karin Řezáčové, která přišla před sezonou.

