Napoleon Harvan ukázal, že i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo

Možná mohli myslet na to, že se nevyplatí plýtvat benzín na cestu do České Lípy, když se vás na zápas v házené sejde sedm. Neudělali to. A udělali dobře. Mostečtí druholigoví házenkáři odehráli v České Lípě mač roku, když tam bez střídání rozbili místní Lokomotivu 35:19.

Mostecký házenkář Matěj Harvan (v černém) při zápase v České Lípě. | Foto: Jaroslav Marek

Jejich střelec a hrající trenér Matěj Harvan vypráví, co za tím stálo. Jak moc to bolelo běhat 60 minut v tempu s poločasovou přestávkou a zase nepolevit a protivníka prostě složit! „Rozhodli jsme se nehledět na šířku našeho kádru a do zápasu jsme vstoupili s jasným cílem, kterým bylo hrát v prvních patnácti minutách co nejrychlejší a nejagresivnější házenou za účelem získání dostatečného brankového náskoku,“ nastínil šikula Harvan svou strategii, která nakonec slavila úspěch. Jenže měl k tomu předpoklady. „Pro nás bylo pozitivní, že kromě našeho nejlepšího střelce Jaromíra Poura, odjeli na zápas všichni hráči, kteří dlouhodobě tvoří základní sestavu,“ usmál se mladý hrající trenér. A tady se i v mírné bídě začalo stavět. Světová ostuda házenkářské Lípy! Most jí znemožnil v sedmi lidech „Nechci shazovat našeho soupeře, který až do konce zápasu podával bojovný výkon a ani trochu nepůsobil odevzdaným dojmem, ale věděli jsme, že i v tomto počtu by měla být hráčská kvalita a zkušenosti na naší straně,“ dokreslil Harvan. Ale stejně přiznává, že si pořádně hrábl do fyzičky. „Bylo to náročné, ale máme v týmu i hráče, kteří jsou kvůli své důležité roli v sestavě na takové porce minut zvyklí. Já osobně vnímám složitost i v psychické stránce věci a to konkrétně v tom, že hráč ví, že opravdu nemá možnost vystřídat a musí tomu hru přizpůsobit,“ dodal zkušeně Harvan a před svým týmem smekl. Ocelová závora z Třince dala Vervě stopku! Litvínov vyfasoval bůra „Zvládli to na výbornou, fyzicky náročnou hru. Pro ně to teď může působit jako vzpruha před následujícím domácím zápasem, který nás čeká s naším tabulkovým sousedem z Liberce.“

